İstanbul'da Aileyi Vuran Zehirlenme Olayında Baba Hayatını Kaybetti

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme olayında baba Servet Böcek, eşi ve çocuklarının ardından yaşam savaşını kaybetti. Aile üyeleri, 12 Kasım'da bir otelde yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Acı haber sonrası baba için eşi ve çocuklarının yanına yeni bir mezar kazıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme olayının ardından baba Servet Böcek'de yaklaşık 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Baba içinde eşi ve çocuklarının yanı başına yeni bir mezar kazıldı.

Olay, 12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi. Baba Servet Böcek'de dün gece geç saatlerde yaklaşık 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Acı haberinin gelmesinin ardından Baba Böcek için eşi ve çocuklarının yanı başına yeni bir mezar kazıldı. Yan yana görüntülenen mezarlar görenlerin içini sızlattı. Böcek'in otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin bugün aile üyelerine teslim edileceği ve yarın gerçekleştirilecek tören sonrası diğer aileler üyelerinin yanında toprağa verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
