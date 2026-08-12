Isparta'da TOKİ işçilerinden ücret eylemi: 2,5 aydır alamıyoruz, 5 milyon lira alacağımız var

Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da TOKİ'ye iş yapan taşeron firma çalışanları ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle inşaat çatısında eylem yaptılar. İşçiler, yaklaşık 2,5 aydır ücretlerinin ödenmediğini savundular.

Isparta-Gönen karayolu üzerinde taşeron firmaya verilen TOKİ inşaatında çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle dün inşaat çatısına çıktı ve alacaklarının ödenmesini istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda işçiler çatıdan indirildi.

İşçiler bugün, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapmak istedi. Bu sırada işçiler ile şantiye bekçisi arasında gerginlik yaşandı. Bekçinin çekim yapılmasına engel olmaya çalışması üzerine işçiler bekçinin üzerine yürüdü. Gerginliğin yatışmasının ardından işçiler, şantiyede yaşadıkları sorunları anlattı.

"2,5 AYDIR BURADAYIZ, PARAMIZI ALAMIYORUZ"

Bir işçi, yaklaşık 30 kişilik ekip halinde 2,5 aydır şantiyede çalıştıklarını ancak ücretlerini alamadıklarını söyledi.

İşçi, "Burada mağduruz. Sesimizi hiçbir yere duyuramıyoruz. Yetkililere de söylüyoruz, şantiyelere de söylüyoruz. Diyorlar ki 'Biz halledeceğiz.' 2-3 gündür bizi böyle oyalıyorlar. En son dün bize bir söz verdiler. 'Biz çeki vereceğiz size, çekimizi kırdıracağız' dediler. Onu bekliyorum. Herhangi bir bilgi verilmedi" dedi.

İşçi, şantiyede çalışan bazı arkadaşlarının ailelerine para gönderemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Şantiyelere gidiyoruz. Şantiye bize 2,5 aydır ödeme yapmıyor. Şu anda bizim arkadaşların belki evine gönderecek bir kuruş parası yok. Evinde yiyecek ekmeği yoktur. Hep 'Bugün, yarın' diyerek bizi oyalıyorlar. Payaz şantiyesi normal taşeron firmaya işini devretmiş. 'Yiyecek ekmeği yok, ondan sonra ben firmayım' deniyor. Şu anda işçilerin halini görüyorsun. Durum ortada. Daha da bize baskı uyguluyorlar. 'Sizi böyle yaparız, şöyle yaparız, medyaya çağıramazsınız, bizi reklam yapamazsınız' diyorlar. Madem ki yapamıyoruz, bizim paramızı ver, biz gidelim."

"İÇERİDE 5 MİLYONUN ÜZERİNDE ALACAĞIMIZ VAR"

İşçi, çalışanların toplam alacağının 5 milyon liranın üzerinde olduğunu iddia ederek, "Benim alacağım değil, çalışan arkadaşların alacaklarıdır. Bütün ekipler burada parasını almamış. Alçıcı, ekipçi parasını almamış, mantolamacı almamış, sıvacı almamış, laminatçı almamış" dedi.

Kendisinin şantiyede dört farklı iş kaleminde çalıştığını belirten işçi, emeğinin karşılığını alamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben burada fayans yapıyorum, karo yapıyorum, mermer yapıyorum, sıva yapıyorum, sıva tamiratlarını yapıyorum. Şantiyenin yüzde 50'sini diyebilirim ben yapıyorum ama ben emeğimi alamıyorum. Hakikaten işin karşılığını alamıyorum. Alamadığım için mağdurum. Şu anda çarşıya gidip de bir sigara alacak paramız yok. Biz bunu söylüyoruz, 'halledeceğiz' diyorlar" diye konuştu.

Kendilerine ödeme sözü verildiğini ancak bunun yapılmadığını iddia eden işçi, "Sözde bize dün söz verdiler. 'Biz yarın halledeceğiz' dediler. Yarın geldi, para yok abi. Yarın geldi, para yok. Nerede, şantiyede kim var abi? Bir bekçileri var, başka da yok. Baktık olacak gibi değil, bizim çalışan arkadaşlar çatıya çıktılar. Hakkını alamadılar, alamadığı için çatıya çıktılar. Bize bugün için söz verdiler. Bize söz verdiler, ödeme yapacaklar. Daha da ödeme yapmıyorlar."

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı Isparta'taki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, işçi ücretlerine ilişkin sorumluluğun işi yaptırdıkları firmaya ait olduğunu belirttiler.

Kaynak: ANKA