İş makinesi operatörü deprem bölgesinde tanıştığı depremzede ile nişanlandı

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kırıkkale'den Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine enkaz kaldırma çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk 3 ay sonra nişanlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kırıkkale'den Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine enkaz kaldırma çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk 3 ay sonra nişanlandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kırıkkale'den Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine enkaz çalışmaları için gelen iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş ile Esma Benk nişanlandı. 6 Şubat depreminin ardından Kırıkkale Belediyesinin görevlendirilmesiyle Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine Halil İbrahim Akbaş, ilçede enkaz çalışmalarına başladı. Akbaş, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzede Esma Benk'in babasıyla tanıştı. Benk'in Babası, Akbaş'ın enkazı kaldırmasını ve çadır kurumunda yardım etmesini istedi. Enkazı kaldıran Akbaş, çadır kurulumu sırasında Esma Benk ile tanıştı. Çift ailelerinin de tanışmasının ardından 3 ay sonra nişanlandı.

İş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş "Kırıkkale'den yardım amaçlı Pazarcık'a geldim. Enkaz çalışmalarımız başladı. Burada çalışırken nişanlımın babasıyla tanıştım. Yoldan geçerken beni çevirdi. Çadırın alt yapısını yapmak için iş makinesi için yardım istedi ve enkazlarını kaldırdık. Ben de elimden geldiği kadar yardım ettim. Elektrikleri yoktu, elektrik çektik imkanlar dahilinde. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve anlaştık. Ailemiz birbiriyle uyuştu. Nasibimiz ve kısmetimiz buradaymış" diye konuştu.

Nişanlısıyla tanışmasının anlık olduğunu belirten Esma Ben, "Nişanlımla tanışmamız anlık oldu. Biz deprem bölgesinde sıkıntılıydık. Hiçbirimizin bir mutluluğu yoktu. Türkiye'ce yastaydık. Bizim evimiz çökmüştü. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı ve çadır yapmaya gelmişti o esnada tanıştık. Çok mutluyum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ