Haberler

İran destekli Husiler, Yemen’deki son operasyonlarına ilişkin görüntüler paylaştı

İran destekli Husiler, Yemen’deki son operasyonlarına ilişkin görüntüler paylaştı
Güncelleme:
+49 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen’deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan destekli güçlere karşı başlattığı askeri operasyona ilişkin çatışma görüntülerini paylaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan destekli güçlere karşı başlattığı askeri operasyona ilişkin çatışma görüntülerini paylaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 3 Eylül'de başlattıkları ve sonucunda ülkenin Kızıldeniz kıyılarının tamamını ele geçirdikleri askeri operasyona ilişkin görüntüler paylaştı. "Geniş kapsamlı eş zamanlı operasyonlardan ilk görüntüler" başlığıyla yayımlanan kayıtlarda, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırı anları yer aldı. Görüntülerde, çeşitli bölgelerdeki askeri mevzi ve unsurlara düzenlenen baskınlar, çatışma anları ve sonrasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.

Husiler, Kızıldeniz sahilini tamamen ele geçirmişti

Husiler, son günlerde bölgedeki hükümet ve koalisyon birliklerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış, 10 Eylül tarihinde ise Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı için kritik öneme sahip Mocha liman şehrinin ele geçirildiğini açıklamıştı. Husiler ayrıca, Kızıldeniz'deki Mayyun (Perim) Adası ile Büyük Haniş ve Küçük Haniş Adaları'nı da ele geçirmişti.

Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree daha önce yaptığı açıklamada, 3 Eylül'de başlatılan operasyon kapsamında yaklaşık 5 bin 400 kilometrekarelik bir alandaki hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgeden çıkarıldığını söylemişti.

Fransız basınına konuşan bir Yemen hükümeti yetkilisi, dün Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıklamış, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen iş insanından ilk açıklama: Tatildeyim
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler