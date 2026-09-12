İran destekli Husiler, Yemen’deki son operasyonlarına ilişkin görüntüler paylaştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan destekli güçlere karşı başlattığı askeri operasyona ilişkin çatışma görüntülerini paylaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 3 Eylül'de başlattıkları ve sonucunda ülkenin Kızıldeniz kıyılarının tamamını ele geçirdikleri askeri operasyona ilişkin görüntüler paylaştı. "Geniş kapsamlı eş zamanlı operasyonlardan ilk görüntüler" başlığıyla yayımlanan kayıtlarda, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırı anları yer aldı. Görüntülerde, çeşitli bölgelerdeki askeri mevzi ve unsurlara düzenlenen baskınlar, çatışma anları ve sonrasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.

Husiler, Kızıldeniz sahilini tamamen ele geçirmişti

Husiler, son günlerde bölgedeki hükümet ve koalisyon birliklerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış, 10 Eylül tarihinde ise Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı için kritik öneme sahip Mocha liman şehrinin ele geçirildiğini açıklamıştı. Husiler ayrıca, Kızıldeniz'deki Mayyun (Perim) Adası ile Büyük Haniş ve Küçük Haniş Adaları'nı da ele geçirmişti.

Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree daha önce yaptığı açıklamada, 3 Eylül'de başlatılan operasyon kapsamında yaklaşık 5 bin 400 kilometrekarelik bir alandaki hükümet ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgeden çıkarıldığını söylemişti.

Fransız basınına konuşan bir Yemen hükümeti yetkilisi, dün Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıklamış, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı