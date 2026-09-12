BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Zirvesi öncesi, yabancı liderlerin geçeceği güzergâhlardaki gecekondu bölgelerinin büyük brandalarla kapatılması tepki çekti.

LİDERLERİN GEÇECEĞİ GÜZERGAHLARDA DÜZENLEME

Yeni Delhi, 11 BRICS üyesi ve 10 ortak ülkenin temsilcilerinin katıldığı zirveye ev sahipliği yaparken, kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zirve kapsamında 21 ülkenin temsil edildiği toplantılar öncesinde, liderlerin geçeceği güzergâhlarda da çeşitli düzenlemeler yapıldı.

GECEKONDULAR BRANDALARIN ARKASINDA KALDI

Liderlerin geçeceği bazı bölgelerde bulunan gecekondu ve düşük gelirli yerleşimlerin önüne büyük branda ve perdeler yerleştirildi. Böylece söz konusu yapıların ana güzergâhlardan görünmesi engellendi.

Bölge sakinleri, uygulamanın gecekondu bölgelerini yabancı liderlerin görüş alanından çıkarmak amacıyla yapıldığını öne sürdü.

G20 ZİRVESİNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Hindistan'da benzer görüntüler 2023'teki G20 Zirvesi öncesinde de gündeme gelmişti. Yeni Delhi'de liderlerin geçeceği güzergâhlardaki bazı gecekondu bölgelerinin perde ve panellerle kapatılması tartışma yaratmıştı.

Bu kez BRICS Zirvesi öncesinde benzer uygulamanın görülmesi, Hindistan'daki sosyal eşitsizlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

21 ÜLKE YENİ DELHİ'DE

BRICS'in genişleyen yapısıyla birlikte zirvede 11 üye ülkenin yanı sıra 10 ortak ülke temsil ediliyor. Böylece Yeni Delhi'deki zirve, toplam 21 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zirve boyunca başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, liderlerin kullanacağı güzergâhlarda da kapsamlı hazırlıklar yapıldı.

YAŞAM STANDARDI FARKLARI

Hindistan, yaklaşık 1,46 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda. Dünya Bankası verilerine göre ülkenin nüfusu 2025'te yaklaşık 1,46 milyar olarak kaydedildi.

Ülke son yıllarda ekonomik ve sosyal açıdan önemli ilerlemeler kaydetse de şehirler ile kırsal bölgeler ve farklı gelir grupları arasında ciddi yaşam standardı farkları bulunuyor. Dünya Bankası, Hindistan'da özellikle kayıt dışı istihdam, kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerine eşitsiz erişim ve bölgesel gelişmişlik farklarının önemli sorunlar olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Ülkede hala 232 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.