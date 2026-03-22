Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İnegöl'de trafik durma noktasına geldi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde dönüş yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluşurken, tatilcilerin dönüşü trafiği daha da artırdı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını düzenlemek için çalışmalara devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde dönüş yoğunluğu başladı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İnegöl geçişinde etkili olan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların aynı saatlerde dönüş yoluna çıkması trafiği daha da artırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Bayram tatili ile ara tatilin birleşmesi karayollarındaki yoğunluğu önemli ölçüde artırdı.

Yoğunluğun yaşandığı bölgede görev yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik akışının düzenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler sürücülere hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
