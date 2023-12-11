İncirliova'da Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Başladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Yazıdere Mahallemizde hayata geçireceğimiz proje ile örnek bir çalışmaya imza atacağız. Proje kapsamında öncelikle sokak hayvanlarımız sıcak bir yuvaya kavuşmuş olacak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaya'nın öncülüğünde Yazıdere Mahallesi'nde yapılacak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için ilk adım atıldı. İlçedeki sokak hayvanlarının bakım, tedavi, barınma, eğitim ve sahiplenilmesi işlemlerinin yapılacağı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için hazineye ait proje alanının, İncirliova Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşti. Başkan Kaya'nın Ankara görüşmelerinin gündem maddeleri arasında da yer alan proje için, arazi tahsisinin ardından Başkan Kaya proje alanında incelemelerde bulundu.

"Vatandaşlarımızın huzurlarını güvence altına alacağız"

Yazıdere Mahallesi'nde inşa edilecek tesiste köpek, kedi bakım bölümü, büyükbaş hayvanları açık toplama alanı, muayenehaneler, ameliyathane ve eğitim alanları gibi pek çok bölümün yer alacağı tesis için Başkan Kaya, "Bu güne kadar olan süreçte sokak hayvanlarının sağlığı ve vatandaşlarımızın huzuru bağlamında en çok çalışma yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Bu yeni tesisimiz ile birlikte bu anlamda yaptığımız çalışmaları başka bir boyuta taşıyacağız. Hem hayvanlarımızı, adeta bir toplama kampına dönüştürülen barınak anlayışından kurtaracak, hem de çevrede insanları rahatsız eden sahipsiz hayvan bırakmayarak vatandaşlarımızın sağlık ve huzurlarını güvence altına alacağız" dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) onaylı bu proje içerisinde yasaklı ırk sınıfına giren hayvanların barınma ihtiyacı karşılanırken öte yandan merkezde Afet İşleri Müdürlüğü ile entegre bir şekilde rehabilitasyonu sağlanan köpeklerin özel eğitimlerle uzmanlaşması sağlanarak arama kurtarma köpekleri de yetiştirilecek.

"Örnek bir çalışma olacak"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, projenin en çok hayvan severleri memnun edeceğini belirterek, "Yazıdere Mahallemizde hayata geçireceğimiz proje ile örnek bir çalışmaya imza atacağız. Proje kapsamında öncelikle sokak hayvanlarımız sıcak bir yuvaya kavuşmuş olacak. Tesisimize getirilen hayvanların bakım, aşı ve tedavi uygulamaları veteriner hekimlerimiz tarafından yapılarak, öncelikle hayvanlarımız sağlığına kavuşturulacak. Sonrasında ise bu hayvanlarımızın üremeleri kontrol altına alınıp aşılandıktan sonra kulak küpesi ve çipleri takılarak, gönüllülere sahiplendirilecek. Bu sayede yüzlerce hayvanı sokaklardan kurtarmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Uzman köpekler yetiştirilecek"

Başkan Kaya proje sayesinde İncirliova'nın modern ve donanımlı bir merkeze kavuşacağını belirterek, "Pek çok kurumla entegre bir tesisi hayata geçiriyoruz. Geniş kapsamlı düşünülmüş proje alanımız içerisinde Afet İşleri Müdürlüğü tarafından köpek eğitimlerinin yapılacağı ve uzman arama kurtarma köpeklerinin yetiştirileceği özel bir eğitim bölümü de yer alacak. Afet anında yüzlerce cankurtaran eğitimli köpekler artık İncirliova'mızda da yetiştirilecek. Öte yandan yasaklı ırk olarak sınıflandırılan pek çok tehlikeli hayvan DKMP işbirliği ile buraya getirilerek burada barınması sağlanacak" dedi.

"6 milyonluk yatırım"

Yerel yönetim ve merkezi yönetim işbirliğinin önemine vurgu yapan Başkan Kaya, "Proje alanı devletimize ait, proje için 6 milyon TL'lik bir kaynağı belediye olarak biz sağlıyoruz. Başka projelerde bu durum tam tersi de olabiliyor. Ama burada önemli olan nokta İncirliova'da merkezi yönetim ve yerel yönetim işbirliği ile büyüyen, gelişen bir İncirliova'yı ortaya çıkarabilmek. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda bu alanın Belediyemize tahsis edilmesinde emeği geçen başta Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. İncirliova'mız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN