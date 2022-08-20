İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Erdoğan: "Düzenlenen formda eğitim üzerine vurgu vardı"

NEVŞEHİR - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Düzenlenen formda eğitim üzerine vurgu vardı. Sadece mültecilerin Türkçe öğrenmesi ile ilgili eğitim değil, aynı zamanda kendi vatandaşlarımızın da mülteci konusunda eğilmesine ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığına şahit oldum" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun projesi çerçevesinde düzenlenen "Genç Türkiye Forumu"nun ikincisi Nevşehir'de "Mülteci Algısı" temasıyla yapıldı. Formun kapanış oturumu Paşabağları ören yerinde, peribacalarının arasında yapıldı. Türkiye'deki gençlerin düşüncelerini hedefleyen proje çerçevesinde, İç Anadolu Bölgesi'nden 18-30 yaş arası 200'den fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen programın kapanış oturumuna katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu Türkiye'nin ilk STK platformunun Genç Türkiye Platformunun yaptığı formun temel mantığı bu. Gençlerin gündeminde olan belli başlıkları belli konuları gençlere konuşturmak, gençlere tartıştırmak, müzakere ettirmek. Böylelikle ortaya daha derli toplu çözüm önerileri çıkıyor. Genel temayülleri ortaya çıkıyor ve on ilden bütün üniversitelerden burada genç arkadaşlarımız bir mozaik oluşturdular. Bu konuda çok farklı kanaatleri olan arkadaşlar bir arada aynı masa etrafında tartıştılar, olgunlaştırdılar, kendi çözüm önerilerini geliştirmeye çalıştılar. Kendilerini düşünmeye sevk ettiler. Çıkan sonuçları da hem kamuoyuyla, hem ilgili kurum kuruluşlarla paylaşacağız. Gençlerin bu konudaki kanaatleri çözüm önerileri temayülleri bu yönde diyeceğiz. Her yönüyle hem katılan genç arkadaşlarımız için, hem bu konularda Türkiye'de mülteci konularında çalışan kurum kuruluşlar için çok değerli bir çalışma tecrübe olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Eğitim üzerine vurgu vardı. Sadece mültecilerin Türkçe öğrenmesi ile ilgili eğitim değil, aynı zamanda kendi vatandaşlarımızın da mülteci konusunda eğilmesine ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığına şahit oldum. Avrupa'da çalışmak için gitmiş veya mülteci statüsünde tam olarak olmasa da Avrupa'da benzer tecrübeyi yaşayan vatandaşlarımızdan da gençler vardı" dedi.

Forma katılan gençlerden Fatma Nur Kara'da yaptığı açıklamada, "Böyle bir programa katılmaktan mutluyum. Programda kendimi iyi şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Mülteci konusuna tek taraflı bakmamak gerekiyor. Olaylara hem onların tarafından, hem de Türkiye tarafından bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kırşehir'den katılan üniversite öğrencisi Yasin Demir'de bizim ensar bir millet olduğumuzu, onların da muhacir bir millet olduğunun altını çizdi. Demir, "Onlar bizim kardeşlerimiz. Elbette Türkiye'nin onlara kucak açması gerekiyordu" dedi.

Kayseri Üniversitesi adına foruma katılan Öğretim Görevlisi Gamze Kara'da açıklamasında "Gün boyunca mülteci sorunları ve çözüm önerileri üzerine konuştuk. En büyük problemin gezip dolaşmak olduğuna karar verdik. Her grup farklı sorunlar tespit etti. Bizim masadan çıkan sorun da gezip dolaşmak üzerineydi" diye konuştu.