Uzunluğu tamı tamına 80 metre! İlçeden geçişi sırasında görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Yerel Haberler
Sivas'ın Gürün ilçesinden geçerek Malatya'ya götürülen yaklaşık 80 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervaneleri, ilçe halkında şaşkınlığa neden oldu. Trafiğin bir süre aksadığı ilçede pervanelerin geçişi sorunsuz şekilde tamamlandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinden geçerek Malatya'ya giden rüzgar gülleri pervaneleri, ilçede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Geçiş nedeniyle ilçe trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMEYEDİ
Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle pervaneleri izledi. 80 metre uzunluğundaki pervanelerin ilçeden geçişi kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.
İşte ilçedeki o görüntüler;
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel