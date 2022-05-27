İlçe Müftüleri Simav'da toplandı - Haberler

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İlçe Müftüleri Simav'da toplandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İlçe Müftüleri Simav'da toplandı

İlçe Müftüleri toplantısı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın başkanlığında Simav ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçe Müftüleri toplantısı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın başkanlığında Simav ilçesinde gerçekleştirildi.

Simav ilçesi Kuşu Göledi tesislerinde yapılan toplantıda, Yaz Kur'an Kursları planlaması, eylem planlarındaki uygulama ve metot birliği, iyilik faaliyetleri, merkez, taşra buluşmaları, kitap okuma projesi, gençlik faaliyetleri, Kur'an Kursları yılsonu faaliyetleri ve diğer idari konular müzakere edilerek karara bağlandı.

Toplantı sonunda İlçe Müftüsü Hasan Serçe Simav'da yürütülen din hizmetleri konusunda bilgi sundu. Ayrıca Simav ilçesinde pazar günü yapılacak hafızlık icazet programına ilçe müftüleri davet edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Demirtaş, Hisarcık, Kütahya, Simav, Yerel, Haberler

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