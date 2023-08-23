İlçe belediye başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a "yatırım" teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yatırım ve hizmetlerine devam ederken, Yeşilhisar ve Yahyalı Belediye Başkanları, yapılan dev yatırımlar için Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yatırım ve hizmetlerine devam ederken, Yeşilhisar ve Yahyalı Belediye Başkanları, yapılan dev yatırımlar için Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Merkez ve ilçeler olmak üzere kentin her köşesindeki projeleri ve hizmetleri yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilhisar Yüzme Havuzu Açılış Töreni ile Yahyalı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Asfalt Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. İki ayrı törende de ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a övgü dolu sözler sarf ederken, Başkan Büyükkılıç'ın 16 ilçeye ağabeylik yaptığını, adeta bir orkestra şefi gibi ahenk sağladığını dile getirerek, birlik, beraberlik ve ahenk içerisinde arı gibi çalıştıklarını ifade ettiler.

"ORKESTRA ŞEFİ NOTALARI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yeşilhisar Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde Başkan Büyükkılıç'a, tarım ve turizmin bereketli toprakları olan Yeşilhisar ilçesine yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, "Memduh başkanımın ağabeyliğinde, 16 ilçe belediye başkanımızla bir ahenk içinde arı gibi çalışıyoruz. Bu birlikteliğin, ahengin elbette orkestra şefinin notaları çok iyi bildiğinden kaynaklandığı kanaatindeyim" dedi.

Tarımda, turizmde ve ilçe merkezinde yapılan yatırımlarla ilgili ayrı ayrı teşekkür eden Taşyapan, şunları söyledi:

"Sağ olsunlar ilçemize seçim döneminde söylediklerimizin ötesinde bu birlik beraberliğin bereketiyle çok fazlasını yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tarımda, turizmde ve ilçe merkezinde yapılan yatırımlarla ilgili ayrı ayrı teşekkürler edeceğim. Tarımdaki yatırımlarda ilçemizin kovalı kapalı sulama sistemi bitti. Şu anda mahallelerimiz gerçekten tarımdaki en yüksek verimi almanın mutluluğu içerisindeler. Ayrıca ilçemizde Yeşilhisar Ovası sulamasının geldiği mesafe itibariyle Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm vekillerimize ve siyasi büyüklerimizin tamamına şükranlarımı arz ediyorum. Turizm alanında ilçemizde yapılan yatırımlar adına, Soğanlı meydan projemiz, Soğanlı yürüyüş yollarımız, Erdemli Vadimizde yapılan çalışmalar, Sultan Sazlığı'mızda yapılan çalışmalar ve diğer çalışmaların tamamı için Valimiz Gökmen Çiçek Bey'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkanıma şükranlarımı, teşekkürlerimi arz etmek istiyorum."

"MİLLET BAHÇEMİZ GERÇEKTEN EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜ ALIYOR MEMDUH BAŞKANIM"

Başkan Taşyapan, Yeşilhisar Millet Bahçesi'nin en büyük teşekkürü aldığını söyleyerek, "Yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu çalışma bereketlerinin neticesinde, kırsal mahallelerimizde ve ilçe merkezlerimizde birçok hizmeti doya doya ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kırsal mahallelerimizin yol genişletmeleri, parke çalışmaları, taş fırın çalışmaları, halı sahalar, taziye evleri ve birçok talep gören hizmetleri doya doya belki köylerimize, kırsal mahallelerimize ulaştırdık. Ayrıca ilçe merkezimizdeki hizmetlere gelince, daha önce açılışını yaptığımız şu anda ilçemizin serinleme noktası olan Millet Bahçemiz gerçekten en büyük teşekkürü alıyor Memduh Başkanım, ellerinize sağlık. Şu yaz döneminin akşam serinleme noktalarından birisi oluyor. İlçe merkezine bunu kazandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Havuzumuz da inşallah kapalı yüzme havuzu olarak 12 ay, 24 saat hizmet verecek bir havuz haline geldi, onun için teşekkür ediyorum. Pazar yerlerimiz, ilçe halk kütüphanemiz inşallah açılışlarını bekliyor. Bunları da zaman içerisinde hizmetlerinize sunacağız. İlçemize sıcak asfalt çalışmaları, çevre düzenlemeleri, bunların içinde Memduh Başkanıma ve çalışma ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yahyalı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Asfalt Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'nde de Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ilçeye büyük hizmetler ve yatırımları olduğunu anlattı.

Başkan Öztürk, kente ağabeylik yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a şükranlarını ileterek, "16 ilçemiz var, 16 ilçemizde uyum içerisinde çalışıyoruz, uyumu sağlayan başta şehrin ağabeyi olarak görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız adeta bir orkestra şefliği yapıyor" dedi.

"BAŞKANIM SİZE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Öztürk, Başkan Büyükkılıç'ın Yahyalı'ya yapmış olduğu hizmetlerden şöyle bahsetti:

"Sayın Başkanım çalışması devam eden Kapuzbaşı Şelalemize gönülden yürekten teşekkürüm var şu anda 30 km'lik yol sathi kaplamalı değil, konforlu sıcak asfalt yapılıyor, gönülden size teşekkürüm var. Sadece Kapuzbaşı yolumuz değil, Yeşil Köy şelalemize de aynı güzelliğe imzalar attınız, gönülden teşekkür ediyorum. Çamlıca, Ulupınar, Taş oluk yolumuz var, bölgedeki muhtarlarımızın teşekkürlerini iletmek isterim. İnşallah sathi kaplamasını yaptıktan sonra orası artık bir turizm yolu olarak insanlarımıza ve turizme hizmet edecek. Ben Dönbere yolu için de yürekten teşekkür ediyorum, Allah razı olsun."

Anadolu'nun en kadim şehirlerden olan ve her noktasında kendine özgü kültür özellikleri bulunan Kayseri'nin ilçelerinde proje üreten ve hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerin tanınması ve gelişmesi için özveri ile çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ