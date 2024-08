Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı: Siyonist terör örgütüne karşı somut adımlar atılmalıdır

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Baki Coşkun, "Siyonist terör örgütüne karşı somut adımlar atılmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Cami önünde düzenlenen basın açıklamasına Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, il yönetimi, üyeler ve vatandaşlar katıldı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, "İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de başlattığı işgal maalesef ki tüm acımasızlığı ile devam etmektedir. Yakın tarihin en acımasız ve en vahşi işgali; bugüne kadar on binlerce mazlumun canını almıştır. Siyonist rejim kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca katliamlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları ve mülteci kamplarını dahi hedef alan terör devleti; tüm dünyanın gözü önünde bütün savaş suçlarını işlemiştir. İsrail hapishanelerinde Filistinli mazlumlara uygulanan işkence ve tecavüzler ise artık uygulanan zulmün ne denli korkunç olduğunu gözler önüne sermektedir. Evet! Gazze'de bir soykırım vardır ve bu soykırım tüm dünya devletlerinin gözü önünde yapılmaktadır. Daha önce nice İslam ülkesinde yaşananlar bugün Gazze'de tekrar etmektedir. İnsanlığın, vicdanın ve uluslararası hukukun yok sayılarak işlendiği bu katliamlar, şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İsrail barışı, huzuru ve uluslararası hukuku hedef alarak tüm dünyayı büyük bir kaosa çekmektedir" dedi.

Baki Coşkun, "Bütün bunlar yaşanırken bizler Batı'nın iki yüzlü tutumuna bir kez daha şahit olduk. Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünyayı ayağa kaldıran ABD ve Batı; aylardır uygulanan soykırımı açıkça desteklediğini her fırsatta dile getirmiştir. Sözde demokrasinin ve medeniyetin beşiği olanlar; uygulanan kan dondurucu vahşete alkış tutmaktadır. Soykırımla, işkencelerle ve katliamlarla maruf olanların İsrail'i desteklemesi bizleri şaşırtmamıştır. Tarihleri kötülükle yazılanların, bugün katil Netanyahu'ya alkış tutması sadece ve sadece Batı'nın gerçek yüzünü göstermiştir. Geçmişinde nice caniler bulunduranlar tabii ki de Netanyahu'yu alkışlayacak, zulme destek verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın bile savaş suçu işlendiğine hükmettiği bir dönemde soykırımı açıktan desteklemek İsrail'i daha da cesaretlendirmiştir. Katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde bir kahraman gibi karşılanması ise işgale verilen desteği bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Batı'nın bu ikiyüzlü politikası geçmişten beri aşina olduğumuz bir durumdur" ifadelerini kullandı.

İktidara çağrıda bulunan Coşkun, "Buradan iktidara sesleniyoruz; İsrail ancak güçten anlar. Bu sebeple Siyonist terör örgütüne karşı somut adımlar atılmalı, ülkemizin gücü gösterilmelidir. Bu çerçevede; diplomatik ilişkiler kesilmelidir. Ticari ambargo kararı alınmalı, ticaret tamamen sona erdirilmelidir. Hatta ülkemizin kara, hava ve deniz sahası kullanılarak katil İsrail'e lojistik destek sağlanmasına engel olunmalıdır. Petrol vanaları acilen kapatılmalı, enerji temini durdurulmalıdır. İncirlik ve Kürecik üsleri başta olmak üzere tüm NATO üslerinden, katil İsrail'e verilen her türlü destek durdurulmalıdır" dedi.

İsrail'in yegane hedefi bölge ülkelerini kana ve gözyaşına boğmaktır

Baki Coşkun, "İslam ülkelerinin bu sessizliği, Katil İsrail'e cesaret veren en başat unsur olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan her vahşeti sadece kınamakla geçiştirmesi, soykırımın değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramamıştır. Bizler Necmettin Erbakan Hocamızın ilk günden itibaren söylediğini söylemeye, bölge ülkelerini ikaz etmeye devam ediyoruz. ve diyoruz ki; İsrail'in yegane hedefi bölge ülkelerini kana ve gözyaşına boğmaktır. Bugün zulme göz yumanlar, siyonizmin bir sonraki hedefi olduğunu unutmamalıdır. Bugün Yemen'i, Lübnan'ı, Filistin'i, Suriye'yi ve İran'ı hedef alan terör devleti; yarın Mısır'ı, Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı ve diğer İslam ülkelerini hedef alacaktır. İsrail bölgemiz için en büyük tehdittir ve her devlet için en büyük beka sorunudur. Güvenliğini Filistin'den başlatmayanlar, yarın emniyette olmayacaktır. Kudüs'ü sahiplenmeyen, işlenen soykırımın karşısında durmayan ve somut hiçbir adım atmayan her yönetim; günü gelince pişman olacaktır. Çünkü İsrail'in hedefi sadece Filistin değil, tüm Müslüman coğrafyadır. Bunu da Büyük İsrail Projesi olan BOP'un eliyle işletmektedir. O yüzden diyoruz ki; Bugün Gazze yarın Türkiye, İsrail'e karşı BOP'a dur de. Bu hakikati yıllardır tüm İslam ülkelerine anlatmaya çalışan, hayatını Filistin'in özgürlüğü için adayan Şehit Komutan İsmail Haniye'nin şehadeti, bölgemizdeki ateş çemberinin gittikçe büyüyeceğini göstermektedir. Bir kez daha söylüyoruz; İslam ülkeleri için birlik ve beraberlikten başka çıkar yol yoktur. Batı'nın ve siyonist rejimin böl, parçala, yok et stratejine karşı; birlik, bütünlük ve cesaret anlayışı dışında kurtuluş olmayacaktır. Kurtuluşun tek yolu vardır. Şahsiyetli bir dış politika ile İslam Birliğinin kurulmasıdır" şeklinde konuştu.

Başkan Baki Coşkun, "Bizler işlenen vahşetin, uygulanan soykırımın ve dökülen kanın zaferle neticelenmeyeceğini biliyoruz. Zalimin mazluma, batılın hakka, zulmün merhamete, kötülüğün iyiliğe galebe çaldığı görülmemiştir ve görülmeyecektir. Bu dava yetimlerin, öksüzlerin, biçarelerin davasıdır. Bu dava ümmet-i Muhammed'in, insanlığın ve vicdandan yana olanların davasıdır. Bu dava Yaser Arafat'ın, Şeyh Ahmed Yasin'in, Abdülaziz El Rantisi'nin, Salih Aruri'nin ve İsmail Haniye'nin davasıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki zafer Filistin'e nasip olacak. Öldürerek, yok ederek kazandığını sananlar; bugünün de yarının da en büyük kaybedenleridir. Zulüm ile abad olunduğu görülmemiştir. Hitler'i örnek alan siyonist zihniyet, aynı akıbeti paylaşmaktan kaçamayacaktır. Dünün Nazileri hangi hüsranı yaşadıysa, bugünün neonazileri de aynı hüsranı tadacaktır. Netanyahu'ya alkış tutanlar Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta nasıl kaybettiyse Filistin'de de kaybedecektir" dedi.

Coşkun, "Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin ve Filistin'den yana olan devletlerin atacağı adımlar, siyonizmi yerle yeksan edecektir. Bizler, ABD'nin katil Netanyahu'yu kongrede konuşturmasının ardından İsmail Haniye'nin TBMM'ye davet edilmesi çağrısı yapmıştık. Bugün de kendisinin çağrısı üzerine meydanlardayız. Gazze ve İsrail hapishanelerindeki mahkumlar için destek mitingleri düzenlenmesini isteyen Haniye'nin şehadetinin ardından çağrımızı yineliyor ve Hamas'ın yeni lideri Halid Meşal'in Millet Meclisimize davet edilmesini talep ediyoruz. Meydanları dolduran kardeşlerimiz, Şehit Komutan İsmail Haniye'nin bizler için vasiyet olan isteğini yerine getirmektedir. Buradan bir kez daha kendisine ve Filistin için canını ortaya koyarak şehadete eren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin davası, hepimizin davasıdır ve zafer Allah'ın izniyle bizlere nasip olacaktır. "Nehirden denize özgür Filistin" bir hayal değil, bir hakikattir ve bu hakikat mutlaka gerçekleşecektir. Buradan bir kez daha en gür sesimizle haykırıyoruz; bir Filistin vardı, bir Filistin gene var ve daima var olacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ