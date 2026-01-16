40 kişilik ekiple 8,5 saat operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti, ismini aldığı rektörle bir araya geldi

Türkiye'de ikinci rahim nakliyle dünyaya gelen Özlenen bebek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi.

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ikinci rahim nakli 27 Temmuz 2021'de yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletmişti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, 14 ay sonra doğum yaparak, bebeği Özlenen Erdem'i kucağına aldı. Doğumun üzerinden geçen 3 yıldan fazla sürenin ardından Havva Erdem, eşi Şükrü Erdem ve kızları Özlenen bebek, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile görüştü.

"Bizlerin de birer evladı gibiler artık"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Havva Erdem, Şükrü Erdem ve kızları Özlenen ile bir araya geldiğim için mutluyum. Özlenen bebeğin büyüdüğünü görmek onun sıcaklığını ve sevgisini hissetmek bizleri de mutlu ediyor. Ömer Özkan bebek ve Özlenen Bebek bizlerin de birer evladı gibiler artık. Onları görmeyince özlüyoruz. Sık sık görüşerek özlemimizi gideriyoruz. Ziyaretleri için ailesine teşekkür ediyorum." dedi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Özlenen bebeğin gelişimiyle ilgili ailesinden bilgi aldı.

"Çok güzel bir duygu büyüdükçe iyi anlıyorum"

Özlenen bebeğin geçtiğimiz ekim ayında 3 yaşını geçtiğini söyleyen Havva Erdem ise "3 yaşını geçti. Çok güzel bir duygu büyüdükçe bunu çok daha iyi anlıyorum. Bebekken falan da çok mutluydum. Büyüdükçe artık istekleri de başladı. Zaten çok dilli maşallah hiç susmuyor, anne şunu yapalım, anne bunu yapalım diye konuşuyor." dedi.

"Parkın önünden geçerken içlenirdim"

Havva Erdem, "Özlenen bebek olmadan önce benim en çok isteklerimden biri parkın önünden falan geçerken oynayan çocukları ve annelerini görünce içlenirdim. Benim de çocuğum olacak mı, elinden tutup gelecek miyim diye. Şimdi kendisi sürekli anne hadi parka gidelim, oyun oynayalım diyor. Bu hayallerim artık gerçekleşti. Buna çok seviniyorum. Rabbim isteyen herkese nasip etsin." şeklinde konuştu.

"Rahim nakli olmak isteyenler mevzuatı dört gözle bekliyor"

Havva Erdem, "Rahim naklini özellikle bekleyenler var. Onlar benden, doktorlarımızdan, hocalarımızdan bir an önce bu güzel haberin gelmesini istiyorlar. Mevzuatı dört gözle bekliyorlar. Umarım bir an önce bu güzel haberi de duyarlar. Doktorlarımızdan, bizlerden. Onlar da bu duyguları yaşarlar. İnşallah." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Özlenen bebek ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra misafirlerini uğurladı. - ANTALYA