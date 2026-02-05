İki çocuğunu kaybeden muhtar köyüne deprem anıtı yaptırdı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 2 çocuğu, 12 yakını ve 52 kişinin anısına mahalle meydanına "Deprem Şehitleri" anıtı yaptırdı.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde, aralarında Gökçedere Mahallesi Muhtarı 55 yaşındaki Ümit Kaçakçı'nın 11 yaşındaki kızı Elif ile 16 yaşındaki oğlu Bilal Kaçakçı ve 12 yakının da bulunduğu 66 kişi hayatını kaybetti.

Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakçı, depremlerin ardından ilçenin ve mahallenin hafızasında derin izler ile acılar bırakan depremlerin unutulmaması, depremlerde hayatını kaybeden çocukları, yakınları ve 54 kişinin hatıralarının ve anısının yaşatılması amacıyla mahallesinde anlamlı bir çalışmaya imza attı.

66 kişi anısına mahalle meydanına anıt yaptırdı

Mahalle sakinlerinin de desteğiyle depremlerde hayatını kaybeden 66 kişi anısına mahalle meydanına anıt yaptıran Ümit Kaçakçı, aralarında çocukları ve yakınlarının da bulunduğu 66 kişinin fotoğraflarını anıta astı. Fotoğrafların altında depremlerde hayatını kaybedenlerin isimleri ve soyadlarının yanı sıra doğum ve "6 Şubat" olan ölüm tarihleri yer alıyor.

İlk depremin saati olan 04.17 saatinin çizildiği ve "Kalbimizdesiniz, sizleri unutmayacağız" ifadesinin de yazıldığı anıta gelenler, depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhlarına Fatiha okuyarak, dua ediyor.

Büyük depremlerin unutulmaması ve hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılması amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı çalışmayı görenler ise duygu dolu anlar yaşıyor.

"Bu anıt 6 Şubat'ı ileri tarihlere taşıyacaktır"

6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadıklarını belirten Kaçakçı, "Deprem resmen bir kıyamet gibiydi. İki evladımı depremde kaybettim. Evlatlarımdan Elif 11 yaşında ve Bilal ise 16 yaşındaydı. Çocuklarımı enkaz altından kurtaramadım. Köyümüzde de 66 vatandaşımızı kaybettik. İlerleyen süreçte köyümü toparlamak için muhtar adayı oldum. Muhtarlığı kazandım ve muhtarlığı kazanır kazanmaz deprem şehitleri için bir şeyler yapmak istedim. Bir gün sabah uyandığımda cami hocamız vardı, hocamıza 'ben deprem şehitleri için bir şeyler yapmak istiyorum' dedim. İstişareden sonra anıt yapmaya karar verdim. Anıtımız çok güzel ve takdir alan bir anıt oldu. Bu anıt ile deprem şehitlerimizin hatıralarını ve hatıralarını yaşatmak istedim. Onları unutmayalım istedim. Bu anıtı elbirliğiyle yaptık. Örnek bir davranış oldu. Bu anlamda köyümüz örnek oldu. İnşallah diğer köylerimizde de bu şekilde deprem şehitleri için anıt yapılır. Depremde kaybettiğimiz yakınlarımız ve sevdiklerimiz unutulmaz. Bu anıt 6 Şubat'ı ileri tarihlere taşıyacaktır" dedi.

"3 bin yılda geçse bu acılar unutulmaz"

Her yıl depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlediklerini belirten Kaçakçı, "Kendi evlatlarımı da bu felakette kaybettim. Onların acılarını unutmak zor, kolay değil. Canımızı, ciğerimizi kaybettik. 6 Şubat geldiğinde biz aynı acıları ve duyguları tekrar yaşıyoruz. Çünkü bu acı unutulacak bir acı değil. Büyük bir deprem yaşadık. Rabbim bir daha ülkemize böyle bir acı yaşatmasın. Rabbim devletimize de zeval vermesin. Evlerimiz kısa sürede teslim edildi. Yeniden ayağa kalktık. 3 bin yılda geçse bu acılar unutulmaz, unutamayız. Bu acı artık bizimle birlikte toprağa girer" diye konuştu. - GAZİANTEP