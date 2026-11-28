Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) – İnsan Hakları Derneği Tunceli Şubesi'nce yapılan basın açıklamasında 32 yıl önce kaybolan Serin ve Işık ailelerinin yakınlarının akıbetlerinin hala açıklanmadığı belirtilerek, sorumluların ortaya çıkarılması çağrısında bulunuldu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi, kayıplar ve faili meçhul cinayetlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan hak ihlalleri ifade edilerek, kayıp yakınlarının adalet taleplerinin karşılanması gerektiği vurgulandı.

İHD Tunceli Şubesi Eş Başkanı Özgür Ateş, zorla kaybetmelerin yalnızca kaybedilen kişileri değil, geride kalan aileleri de etkileyen ağır bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yakın tarihi, zorla kaybetmelerin, gözaltında kayıpların, yargısız infazların ve faili meçhul cinayetlerin acı örnekleriyle doludur. Köy baskınları, zorla göç ettirmeler, evlerin ve yaşam alanlarının yakılması, gözaltında kaybetmeler ve yargısız infazlar bu dönemin hafızasında yerini korumaktadır. Bu ihlallerin önemli bir bölümünde sorumlular açığa çıkarılmamış, etkili soruşturmalar yürütülmemiş ve ailelerin adalet talepleri karşılıksız bırakılmıştır. Zorla kaybetme, bir insanı özgürlüğünden ve yaşamından koparmakla kalmaz; geride kalan aileleri de yıllarca süren bir belirsizliğe mahküm eder. Bir annenin evladının mezarına kavuşamaması, bir çocuğun anne ve babasının akıbetini öğrenemeden büyümesi, kardeşlerin ve yakınların yıllarca bir haber beklemesidir. Bu nedenle zorla kaybetme, geride kalan aileler üzerinde de kesintisiz devam eden ağır bir hak ihlalidir. Uluslararası insan hakları hukuku, zorla kaybetmelerin önlenmesini, kaybedilen kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılmasını, sorumluların soruşturulmasını ve mağdurların haklarının güvence altına alınmasını devletin yükümlülüğü olarak tanımlamaktadır."

Türkiye'de çok sayıda kayıp dosyasında soruşturmaların etkili biçimde yürütülmediğini ileri süren Ateş, delillerin toplanmadığını, tanık beyanlarının yeterince araştırılmadığını ve olay yerlerinde gerekli incelemelerin yapılmadığını savundu. Ateş, "Cezasızlık, geçmişte işlenen suçların üzerini örtmekle kalmaz, toplumun adalete olan güvenini de zedeler, hakikatin ortaya çıkmasını engeller ve yeni hak ihlallerine zemin hazırlar" dedi.

32 YILDIR SERİN VE IŞIK AİLELERİNİN YAKINLARINDAN HABER ALINAMIYOR

İHD Tunceli Şubesi Eş Başkanı Nurşat Yeşil de açıklamasında, 32 yıl önce kaybolan Serin ve Işık ailelerinin yakınlarının akıbetlerinin hala bilinmediğini söyledi.

Yeşil, 3 yaşındaki Dilek Serin ile Gülizar Serin ve Yüzali Serin'den, Hatun Işık, Elif Işık, Yeter Işık ve Haydar Işık'tan 32 yıldır haber alınamadığını belirterek, Ali Işık'ın öldürülmesinin sorumlularının da açığa çıkarılmadığını ifade etti.

Serin ve Işık ailelerinin yakınlarının akıbetlerinin açıklanmasını isteyen Yeşil, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir kez daha soruyoruz: Dilek Serin nerede? Gülizar Serin nerede? Yüzali Serin nerede? Hatun Işık, Elif Işık, Yeter Işık ve Haydar Işık nerede? Akıbetleri neden hala açıklanmıyor? Gözaltına alındıktan sonra hangi birimlere götürüldüler? Bu insanların akıbetini aydınlatabilecek kayıtlar, belgeler ve bilgiler neden bugüne kadar ortaya çıkarılmadı? Yakınlarını aramak için Miri'ye giden Ali Işık kimler tarafından öldürüldü? Bu cinayetin sorumluları neden açığa çıkarılmadı? Bu soruların cevabını bilmek, Işık ve Serin ailelerinin en temel hakkıdır. Bu soruların cevabını vermek, yaşananları aydınlatmak ve sorumluları yargı önüne çıkarmak devletin yükümlülüğüdür."

Kaynak: ANKA