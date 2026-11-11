Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderleri arasındaki samimi diyaloglara da sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Antalya'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladı. Karşılama sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Pakistan Başbakanı Şerif arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

GUTERRES: SİZİ BİRLİKTE GÖRMEK HARİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bir araya geldiği sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki lidere hitaben "Sizi birlikte görmek harika" ifadelerini kullandı. Guterres'in sözlerine Şerif'in verdiği yanıt ise Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişkileri bir kez daha ortaya koydu.

ŞAHBAZ ŞERİF: BİZ KARDEŞİZ

Guterres'in sözlerine karşılık veren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Biz kardeşiz" dedi. Şerif'in bu ifadeleri, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu olarak değerlendirildi.

İki ülke arasındaki yakın ilişkiler, savunma sanayisinden ticarete ve diplomatik iş birliğine kadar birçok alanda sürerken, Antalya'daki kısa diyalog da zirvenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

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