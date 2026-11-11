Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz Haber Videosunu İzle
Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladı. İki liderin buluşmasına tanıklık eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Sizi birlikte görmek harika" sözlerine Şerif, "Biz kardeşiz" yanıtını verdi.

  • COP31 Liderler Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladı.
  • BM Genel Sekreteri Guterres'in "Sizi birlikte görmek harika" sözüne Şerif "Biz kardeşiz" yanıtını verdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi, dünya liderleri arasındaki samimi diyaloglara da sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Antalya'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladı. Karşılama sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Pakistan Başbakanı Şerif arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

GUTERRES: SİZİ BİRLİKTE GÖRMEK HARİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bir araya geldiği sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki lidere hitaben "Sizi birlikte görmek harika" ifadelerini kullandı. Guterres'in sözlerine Şerif'in verdiği yanıt ise Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişkileri bir kez daha ortaya koydu.

ŞAHBAZ ŞERİF: BİZ KARDEŞİZ

Guterres'in sözlerine karşılık veren Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Biz kardeşiz" dedi. Şerif'in bu ifadeleri, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu olarak değerlendirildi.

İki ülke arasındaki yakın ilişkiler, savunma sanayisinden ticarete ve diplomatik iş birliğine kadar birçok alanda sürerken, Antalya'daki kısa diyalog da zirvenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
Çin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergilediÇin'in dansçı robotu Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinde hünerlerini sergiledi
COP31'de liderler aile fotoğrafında buluştu! Erdoğan ve Aliyev'in samimi anları dikkat çektiCOP31'de liderler aile fotoğrafında buluştu! Erdoğan ve Aliyev'in samimi anları dikkat çekti
BM Genel Sekreteri Guterres'ten petrol devlerine çağrı: Kirleten ödemeliBM Genel Sekreteri Guterres'ten petrol devlerine çağrı: Kirleten ödemeli
Yapıcıoğlu'ndan COP31'de 'vahşi kapitalizm' çıkışı! 'Suçu ineklere atmak kurnazlıktır'Yapıcıoğlu'ndan COP31'de "vahşi kapitalizm" çıkışı! "Suçu ineklere atmak kurnazlıktır"
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti36

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
COP31'de liderler aile fotoğrafında buluştu! Erdoğan ve Aliyev'in samimi anları dikkat çekti

COP31'de herkes bu kareyi konuşuyor! Erdoğan ve Aliyev...
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif21

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

Robert De Niro'yu yıkan ölüm! İkizlerinin annesi hayatını kaybetti
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı48

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba 19

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha28

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı dahil 3 tutuklama