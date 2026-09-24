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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremde ölü ve yaralı olmadığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma veya yıkım olmadığını açıkladı. Depremin Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildiği, saha taramasının sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım yaşanmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 10.40'ta Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildiği belirtildi. Açıklamada, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler ve sahadan alınan ilk bilgilere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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