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İçişleri Bakanlığı'ndan Balıkesir'deki Gösteriye Kınama

İçişleri Bakanlığı'ndan Balıkesir'deki Gösteriye Kınama
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İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de yapılan ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan bir gösteriyi kınadı ve olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Altıeylül'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösterinin şiddetle kınandığını, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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