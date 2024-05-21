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Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede bir günlük yas ilan etmesi üzerine Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'deki bayraklar yarıya indirildi. Yarıya indirilen Türk bayrakları dron ile görüntülendi.

Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmesinin ardından Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede bir günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı duyurmasının ardından Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'deki bayraklar yarıya indirildi.

Yarıya indirilen Türk bayrakları dron ile görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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