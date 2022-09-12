İBB eylül ayı olağan toplantısının ilk oturumu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısının ilk oturumunda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "İBB başkanı bu şehirde yaşayan öğrencilere alınan kararı uygulamıyor. Bir imza atması gerekiyor. Hemen bu imzayı atın ve İstanbul'un gençleri abonman ücretlerini yüzde 40 ucuz olarak kullansın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Saraçhane Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi. Oturumda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, UKOME tarafından 6 Nisan 2022 tarihinde yapılan yüzde 40 zammın öğrencilere uygulanmaması kararını hatırlatarak, "Hemen bu imzayı atın ve İstanbul'un çocukları, gençleri abonman ücretlerini yüzde 40 ucuz olarak kullansınlar" dedi

"İBB Başkanı bu şehirde yaşayan öğrencilere alınan kararı uygulamıyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öğrencilerle ilgili mecliste alınan kararı uygulamadığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Sayın başkana bir çağrıda bulunuyorum. Kendisi sağda solda sadece algı yapmak için 'bir imza' deyip duruyor. Abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 zammın öğrenciler için uygulanmamasını ve yaklaşık maliyeti 463 milyon olan miktarı İBB olarak sübvanse edelim, İETT'yi de zora sokmayalım diyerek meclis 150 gün önce bir karar aldı. İBB başkanı bu kararı önce veto etti, sonra bir daha meclis karar aldı. Şimdi 4 milyon öğrenci ve aileleri adına CHP Genel Başkanına söylüyorum buradan; bu büyükşehir belediye başkanı bu şehirde yaşayan öğrencilere alınan kararı uygulamıyor. Bir imza atması gerekiyor. Hemen bu imzayı atın ve İstanbul'un çocukları, gençleri abonman ücretlerini yüzde 40 ucuz olarak kullansın" açıklamasında bulundu.

"İBB başkanının AK Parti'ye söylediği bu ifade hadsizliktir. Kendisine iade ediyorum"

Geçen günlerde meydana gelen metrobüs kazasına da dikkat çeken Başkan Göksu, "Geçtiğimiz iki gün önce Avcılar'da bir metrobüs kazası oldu. Avcılar'daki kazada çok sayıda kardeşimiz yaralandı. Burada AK Parti Gençlik Kolları önlüğünü giyen birkaç tane genç kardeşimiz yanlış ifade kullandı. Elbette ki bu yanlış ifadeyi tasvip etmiyoruz. Ama o büyük kazayı o çocukların üzerine yıkacak kadar densizleşmeyi de kabul etmemiz mümkün değil. Kazanın acısı ve büyüklüğü bir tarafa bırakılmış, 18 yaşındaki iki çocuğun kullandığı ifade üzerine yoğunlaşılmış. O yetmiyormuş gibi İBB başkanı, maalesef haddini aşan hadsiz bir ifade kullanmıştır. İfadesinde anne babalara, AK Parti'ye çocuklarını göndermemelerini söylüyor. Eğer bir çocuğa bir yere gitmemesi tembihlenecekse orası da yalanın ve ifsadın merkezi CHP'dir. Bunun en büyük örneği de 3 buçuk senedir İstanbullulara sürekli yalan söyleyen sayın İBB başkanıdır. Sayın başkan, yalan arıyorsa bu ülkede yalanın kurumsal merkezi olan ve kendisinin de rozetini taşıdığı CHP'ye baksın. Ayrıca sayın başkan; yalanın ve ifsadın merkezi CHP'ye gidenlerin bu toplumun değerlerine nasıl yabancılaştırıldığının ve ötekileştirildiğini görmek istiyorsa Tunç Soyer'e baksın. İBB başkanının AK Parti'ye söylediği bu ifade hadsizliktir. Kendisine iade ediyorum. Unutmayın ki AK Parti 21 yıldır hiçbir zaman bu millete yalan söylemedi, milletimize hangi sözü verdiyse sonuna kadar yerine getirmiş, milletimizle omuz omuza yürümüştür ve milletimizle gönül bağını koparmamıştır" dedi. - İSTANBUL