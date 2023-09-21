İbb, Çiftçiye Arpa ve Yulaf Tohumu Desteğini Büyükçekmece'de Başlattı: Dr. Hasan Akgün: "Bu Ülkenin Mercedesi Tarımdır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ücretsiz arpa ve yulaf tohumu dağıtımını Büyükçekmece'de düzenlenen törenle başlattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Tarım meselesi kovit salgınından sonra, temiz gıdaya ulaşım ve Büyükçekmece gibi yeşili bol, yatay yapılaşmaya hakim olgunun, şehirciliğin ve de tarımın ne olduğu daha net anlaşıldı. Allah bize ovalar, dağlar, tepeler, ırmaklar, nehirler vermiş. Alabildiğine Trakya ovası, Anadolu’daki bildiğiniz ovalar maalesef tarım dışı kalmış devletin tarım politikası olmamasından dolayı. Eğer bu ülkede bir değişim yapılacaksa ben bunu 15, 20 yıl önce söylemiştim. Bu ülkenin Mercedes’i tarımdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ücretsiz arpa ve yulaf tohumu dağıtımını Büyükçekmece'de düzenlenen törenle başlattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Tarım meselesi kovit salgınından sonra, temiz gıdaya ulaşım ve Büyükçekmece gibi yeşili bol, yatay yapılaşmaya hakim olgunun, şehirciliğin ve de tarımın ne olduğu daha net anlaşıldı. Allah bize ovalar, dağlar, tepeler, ırmaklar, nehirler vermiş. Alabildiğine Trakya ovası, Anadolu'daki bildiğiniz ovalar maalesef tarım dışı kalmış devletin tarım politikası olmamasından dolayı. Eğer bu ülkede bir değişim yapılacaksa ben bunu 15, 20 yıl önce söylemiştim. Bu ülkenin Mercedes'i tarımdır" dedi.

İBB, 2020 yılında başlattığı İstanbullu üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçilere geri kazanmak amacıyla başlattığı desteklerine bir yenisini daha ekledi. İBB tarihinde ilk kez, bin 982 çiftçiye, toplam maliyeti 18 milyon TL olan arpa ve yulaf tohumu dağıtımına başlandı. Dağıtım için Büyükçekmece Güzelce Kapalı Pazar'da düzenlenen tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde, sırasıyla; çiftçiler adına Soner Yılmaz Ereke, Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ, Akgün ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: EN ÇOK GURURLANDIĞIMIZ HİZMETLERDEN BİRİSİNİ HAYATA GEÇİRDİK

Arpa-yulaf tohumu dağıtım töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en başından beri temel amacının 16 milyon insana eşit hizmet sunmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Aynı zamanda amacımız, tüm ihtiyaçlarını karşılayan, bir eksik bırakmadan onların taleplerini inceleyerek insanlarımızın ihtiyaçlarına katkı sunmak. Bu şehirde yaşayan insanlara saygı göstererek hizmet sunmayı elbette çok önemsiyorum. Şehrimizin yeşil alanlarından sosyal desteklere, altyapı yatırımlarından kentsel dönüşüme varıncaya kadar insan hayatına dokunan bütün hizmetleri yerine getirme konusunda çözümler, projeler ürettik. Vatandaşlarımızın sıkıntı duyduğu her konuya da destek olduk. Ekonomik krizin derinden etkilediği, çiftçilerimizin çiftçilik yapmayı bıraktığı dönemde biz İstanbul'un tarımsal alanlarını nasıl güçlendirebiliriz. Çiftçilik yapmak isteyen, İstanbul'un topraklarını yeşertmek isteyen hemşerilerimize 'Biz buradayız" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılından bu yana İstanbul'un çiftçilerine destek olmaya başladık. En çok gururlandığımız hizmetlerden birisini İstanbul'da hayata geçirdik. Gerçekten mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yazlık fide sebzesi ve özellikle buna benzer desteklerle başladığımız süreç, artık kışlık fide desteğine, yağlık ayçiçeği tohumundan silajlık mısır tohumuna, ekmeklik buğday tohumu dağıtımıyla beraber sürdü. Bir alanda eksik varsa o alanı boş bırakmamaya, gübreden mazota, balıkçılarımıza desteklerimizden koruyucu ekipmanlarına, kuzu besi yeminden arı yemine varıncaya kadar her detaya katkı sunmaya gayret ettik. Biliyoruz ki tarımla uğraşan vatandaşlarımızın özellikle girdi maliyetlerinin karşılanması hususu onların hayatlarını devam ettirmesi konusunda önemli bir ihtiyaç. Bugün verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. İstanbul'da 1982 çiftçimize 20 milyon liraya yakın maliyetle arpa ve yulaf tohumu dağıtımı yapıyoruz. Hayırlı olsun. Bugünkü çiftçilere dağıtacağımız tohumların onlara bol bereket getirmesini diliyorum."

DR. HASAN AKGÜN: EL UZATAN İLK BELEDİYE BAŞKANI EKRAM İMAMOĞLU'DUR

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 46 yıllık belediyecilik hayatının İstanbul'da geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurucularındanım. O günden bugüne bizim Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Arnavutköy gibi doğudaki uç ilçeler gibi çiftçilikle uğraşan yüzbinlerce aile ve vatandaşımızı hatırlayan, gören, ona el uzatan ilk Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Kendisine teşekkür ediyorum. Tarım meselesi kovit salgınından sonra temiz gıdaya ulaşım ve Büyükçekmece gibi yeşili bol, yatay yapılaşmaya hakim olgunun, şehirciliğin ve de tarımın ne olduğu daha net anlaşıldı. Artık kovitten sonra özelikle iklim krizi 7,5 miyar insanı çok yakından ilgilendirdiği için tarımın her çeşidi önem kazanmış ve çok stratejik bir alana taşınmıştır. Allah bize ovalar, dağlar, tepeler, ırmaklar, nehirler vermiş. Alabildiğine Trakya Ovası, Anadolu'daki bildiğiniz ovalar maalesef tarım dışı kalmış devletin tarım politikası olmamasından dolayı. Eğer bu ülkede bir değişim yapılacaksa ben bunu 15-20 yıl önce söylemiştim. Bu ülkenin Mercedes'i tarımdır. Büyükçekmece Belediyesi Tarım Müdürlüğü bölgemizde tarımsal faaliyetlere akademik anlamda yaklaştı. 3 üniversite ile iş birliği yaptık. Vatandaşımızın eğitimi bitti. Eğitimler bitmez, devam eder ama eğitimlerden sonra gördük ki raflarımızda Büyükçekmece balı dahil satılmaya başlandı. Demek ki Allah'ın verdiği aklı, size emanet ettiği toprağı bilimsel olarak kullanırsanız Büyükçekmece balı olur mu olur. Büyükçekmece'de Siyez olur mu her şey olur. Büyükçekmece Tarım Kooperatifi kurduk. Bizim ve ilçemizde üretilen bu bölgeye mahsus malzemeleri, gıda maddeleri, sebzeyi, nohutu, Celaliye Bamyası'nı ne varsa bunları satıyor. Aynı zamanda kadınları devreye soktuk. Büyükçekmece'nin dışında 18 kadın kooperatifi ile iş birliği yaptık. O kadınların ülkemizin dört bir başında o kadınların üretmiş oldukları malzemeyi alarak Büyükçekmece Tarım Kooperatifi'nden halka sunuyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yanısıra çok sayıda çiftçi ve vatandaşın katıldığı törende Büyükçekmeceli çiftçiler adına konuşan Soner Yılmaz Ereke ve Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı Sezgin Erçağ, çiftçiye verdiği desteklerden ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ettiler.