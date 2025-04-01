Husiler, ABD İHA'sını Düşürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimlerindeki Marib bölgesi üzerinde seyreden ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

15 Mart'tan bu yana ABD ordusunun saldırılarının hedefi olan Yemen'deki İran destekli Husilerden, Donald Trump yönetimini kızdıracak bir hamle geldi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare, ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Husilere ait al-Masirah TV tarafından yayınlanan açıklamasında "Hava savunmamız, Marib bölgesi üzerinde seyreden bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracını yerel olarak üretilen bir füzeyi kullanarak düşürdü" diyen Sare, "Bu, Ekim 2023'ten bu yana hava savunmamızın başarıyla düşürdüğü 16'ncı ABD insansız hava aracıdır" ifadelerini kullandı. Sare, Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılar sona erinceye dek Kızıldeniz ve Arap Denizleri'ndeki düşman gemilerini hedef almayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Trump Husileri ve İran'ı uyarmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz" demişti. Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini belirten Trump, "Saldırılarımız, Husiler seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi" ifadelerini kullanmıştı. - SANA