Hopa Kemalpaşa Yolundaki Heyelan Bir Can Aldı

UĞUR İSTANBULLU

Bu sabah 05: 20 sıralarında Hopa Kemalpaşa Sarp yolu Esen kıyı mevkiinde heyelan nedeniyle büyük kaya blokları yola düştü. Heyelanla birlikte çok sayıda araç ve TIR kayaların altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerden olan ve ilk ulaşan Hopa Belediyesi ekipleri TIR'da sıkışan Azeri bir vatandaşın cesedine ulaştı.

Bu sabah 05: 20 sularında Hopa Kemalpaşa Sarp yolu Esen kıyı mevkiinde heyelan nedeniyle düşen kaya parçalarının bir kişinin ölümüne yol açtı. Hayatını kaybeden Azeri vatandaşın cesedi Hopa Devlet Hastanesine kaldırılırken 3 yaralı vatandaş da hastaneye kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların durumların iyi olduğu belirtildi. Bölgede, Karayolları ve Hopa Belediyesi ekipleri yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, "Hopa ve Sarp yolu dik yamaçlı bir yol, yani her an heyelan olabilecek bir konuma sahip. Bu anlamda iki üç gün önce şiddetli yağmurlar oldu onun akabinde de bu heyelanlar oldu diye düşünüyorum. Ölen Azeri arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Hopa Belediye Bakanı Taner Ekmekçi şunları söyledi:

"EDİNDİĞİMİZ BİLGİLERE GÖRE İKİ BİNİN ÜZERİNDE TIR BEKLEMEKTE"

"Bu sabah 05.20'de 112 acilden Hopa'nın Esen kıyı mevkiinde heyelan olduğu konusunda bir ihbar aldık. Hopa Belediyesi ekipleri anında olay yerine intikal ettiler ben de akabinde olay yerine geldim. Bir tırın bir tek çekicinin kayalar altında olduğunu tespit ettik. Kayaların altından bizim ekiplerimiz çekmeye çalıştı ancak bu konuda başarılı olmadık. Daha sonra ekiplerimiz tırı arkasını makasla keserek içindeki Azeri bir vatandaşımızın vefat ettiğini gördük. Tırın arkasından çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi. Halen yol açılması çalışmaları devam etmektedir. Şu anda Hopa- Sarp yolu kapalıdır. Bilindiği gibi Hopa- Sarp hudut kapısı yoğun tır trafiğine maruz kalmaktadır. Şu andaki edindiğimiz bilgilere göre iki binin üzerinde tır beklemekte ayrıca Hopa ve Sarp yolu dik yamaçlı bir yol yani her an heyelan olabilecek bir konuma sahip bu anlamda iki üç gün önce şiddetli yağmurlar oldu onun akabinde de bu heyelanlar oldu diye düşünüyorum. Ölen Azeri arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

"YETKİLİLERDEN KALICI BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise şunları söyledi:

"Bu sabah 07: 20 saatlerinde Hopa Kemalpaşa mevkiinin ikinci kilometresinde bir heyelan olduğu bilgisini aldık. Olay yerine geldiğimizde bir Azeri vatandaşımızın hayatını kaybettiği, üç vatandaşımızın da belli yerlerinden yaralandığı bilgilerini aldık. Bir çekici tırı kullanılmaz hale geldi ve ihracat yüklü dorsenin de belli yerlerinden hasarlı olduğu tespitini yetkililerden aldık. Şu anda Hopa- Sarp transit karayolu kapalı durumda Karayolları ve Hopa Belediyesi'nin katkılarıyla şu anda yol açılmaya çalışılıyor ve hatta tek şeridi hemen hemen açılır durumda. Bu tır kuyrukları bu heyelan ilk kez yaşanmıyor bölgede daha önce de tünel girişinde ve Sarp istikametinde yaşanmıştı. Bu tır kuyruklarının bu sabah en son aldığım bilgiye göre 2 bin 641 adet olduğu bilgisine ulaştık. Bu heyelan ilk olmadı inşallah son olur. Bu tır kuyrukları hemen hemen yaklaşık üç dört aydır devam ediyor daha öncesinde vardı ama bu kadar yoğunluk yoktu. Yetkililerden bir an önce kalıcı bir çözüm üretmelerini bekliyor saygılarımı sunuyorum. Azerbaycanlı vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

ANKA / Yerel