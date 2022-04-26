Hopa'dan Hatay'a 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Yolculuğu Devam Ediyor

ARTVİN (ANKA) -

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Bear Sailing Yelken Takımı'nın, Çiğli Belediyesi'nin katkılarıyla ve "Minimum karbon ayak izi" hedefiyle düzenlediği 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' yolculuğu Artvin'in Hopa ilçesinden başladı. Yolculuğun ikinci durağı Samsun Yelken Kulübü oldu.

Çiğli Belediyesi ile yaptığı iş birliği sonucunda 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı IRC4 kategorisinde şampiyon olan Bear Sailing Yelken Takımı, "Minimum karbon ayak izi" hedefiyle Artvin'in Hopa ilçesinden yola çıktı. 17 gün sürecek ve Hatay'da tamamlanacak tur, motor kullanılmadan yalnızca yelken ile 24 saat aralıksız devam edecek. Artvin'in Hopa ilçesinden kalabalık bir kitle tarafından uğurlanan yelken ekibi, geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için yolculuk süresince su dışında paketli gıda tüketmeyecek.

Yelken Takımı, güzergah üzerindeki ikinci durağı olan Samsun Yelken Kulübü'nde kısa bir mola verdikten sonra rotasını İstanbul'a çevirdi.

"MÜCADELE BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' etkinliğiyle ilgili şunları söyledi:

"İklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Yaşanan hızlı iklim değişikliği dünyamızın geleceği açısından risk teşkil ediyor. Bu soruna karşı ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmalıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğli'de hayata geçirdiğimiz projeleri, Avrupa İklim Paktı Türkiye Büyükelçisi seçildikten sonra ülkemizin tamamına yayma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışını kazandığımız Bear Sailing Yelken Takımı ile gerçekleştirdiğimiz proje ortaklığı kapsamında Hopa'dan 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' yolculuğuna çıktık. Bu yolculuk, toplumumuzun iklim değişikliği, geri dönüşüm, karbon emisyonunun azalımı ve paketli gıda tüketimi konularındaki farkındalığını artıracaktır. Bu vesileyle Bear Sailing Yelken Takımı'na duyarlı hareketlerinden ötürü teşekkür ediyor, sıkıntısız bir yolculuk geçirmelerini diliyorum."

"KARADENİZ BİLDİĞİNİ OKUYAN BİR DENİZ"

Bear Sailing Takımı'nın kaptanı Murat Tan ise yolculukları ile ilgili şöyle konuştu:

"22 Nisan Dünya Günü'yle ilgili olarak Hopa'dan başlayıp Hatay Arsuz'da bitireceğimiz 17 günlük proje kapsamında ikinci durağımız olan Samsun Yelken Kulübü'nde Samsunlularla buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Karbon ayak izi farkındalığı yaratmak için çıktığımız bu yolda şimdiye kadar kayda değer bir olumsuzluk yaşamadık. Yalnızca Terme Limanı'nda ufak bir olumsuzluk yaşadık. Ardından Artvin'in Hopa ilçesinde yerel yöneticiler ve diğer gelenlerin misafirperverlikleri beni ziyadesiyle mutlu etti. Şimdi de Samsun'da böylesine ilgiyle karşılanmaktan da büyük onur duyduk. Samsun'dan sonra güzergahımız, Sinop, Zonguldak ve İstanbul olacak. Tabii rüzgardan yana şansımız kuvvetli olursa. Ayrıca belirtmek isterim; kimse 'Ben Karadeniz'i iyi tanıyorum' demesin. Karadeniz, bildiğini okuyan müthiş deniz. Karadeniz'de yelken almaktan büyük keyif aldık."