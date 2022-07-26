Hergün Yüzlerce Turistin Giriş Çıkış Yaptığı Sarp Sınır Kapısında Vatandaşın Oturacağı Yer Yok

GENÇAĞA KARAFAZLI

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan en önemli sınır kapısı olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan her gün giriş çıkış yapan yerli ve yabancı yüzlerce insanın bekleme süresi içerisinde oturacağı bir yer olmaması tepki çekiyor. Bir vatandaş, "Sahile dolgu yaptılar, burada gelen yolcularımız olsun, bizler bu köyün insanları olsun, bir türlü bir yerde oturma yerimiz yok. Hepimiz ayaktayız gördüğünüz gibi. Görevliler müdahale ediyor ne yapalım, nereye gidelim, nerede oturalım?" dedi.

Türk lirasının Gürcistan Larisi karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Gürcü vatandaşlar Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelerek Artvin'in Kemalpaşa ilçesine günübirlik ucuz alışveriş yapıp dönüyor. Artan ziyaretler Sarp sınır kapısında yoğun trafiğe ve uzun süreler boyunca vatandaşların kapıda beklemesine neden oldu. Her gün yerli yabancı yüzlerce insanın giriş çıkış yaptığı Sarp gümrük kapısında kafeterya, lokanta, oturma alanlarının bulunmaması tepkilere neden oluyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER MAĞDUR

Yerli ve yabancı yüzlerce insanın yazın sıcaktan kışın ise yağmur ve karda soğukta saatlerce bekledikleri özellikle Gürcü yurttaşların oturacak yer bulamamasından dolayı gümrük kapısı merdivenlerinde veya yol boyunca yerlerde oturdukları görüldü. Yurttaşlar, duvar diplerinde yol kenarlarında ve kapı önlerinde oturan insanlara jandarmanın da müsaade etmediğini ciddi sıkıntılar yaşandığını tüm şikayetlerine rağmen sorunun bugüne kadar çözülmediğine dikkat çekiyor.

"BİZİM BURADA BİR YERİMİZ VARDI, ONU DA DEVLET GÜMRÜK YAPTI"

Sarp köyü sakini vatandaş, "Olsa iyi olurdu. Güzel bir yerimiz vardı burada onu da devlet inşa etti kapattı yerine gümrük sistemi yaptılar. Gümrük şu anda dolu olduğundan dolayı içerisi biraz da yavaş çalıştıkları için giriş yapılmıyor. Gürcü kapıları çalışmadığı için böyle oluyor" dedi.

Yaşanan durumdan şikayetçi olan yurttaşlar sıkıntı ve taleplerini şöyle ifade ettiler:

"Sahile dolgu yaptılar, burada gelen yolcularımız olsun, bizler bu köyün insanları olsun, bir türlü bir yerde oturma yerimiz yok. Hepimiz ayaktayız gördüğünüz gibi. Görevliler müdahale ediyor ne yapalım, nereye gidelim, nerede oturalım? Gelen yolcu olsun, bizim halkımız olsun görüyorsunuz hepimiz mağdur durumdayız. Bir oturma yerimiz olsa otursak serinde kötü bir şey mi yani? Eski gümrüğü biliyorsunuz kapıda oturma yeri vardı gelen yolcuda orada oturuyordu serin serin çayını kahvesini içiyordu. Yağmurda da aynı şekilde ıslanıyoruz. Yağmur, kar, fırtına hepimiz burada ıslanıyoruz."

"DEVLET FASAFİSO KONUŞMASI VAR BAŞKA BİR ŞEYİ YOK"

"Bu arka taraftaki dolgu işlerini bıraktılar yarı yarıya kaldı orada, deniz geliyor buraya vuruyor. Dolgu diye bir şey yaptılar devlet kendi adamlarına para yedirdi burada millet mağdur. Burada insanlar geliyor, Gürcüler geliyor oturacak yer, kalacak yer, yiyecek içecek yer yok. Devlet konuşuyor, 'şunu yapacağım, bunu yapacağım' hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yok. Devlet fasafiso konuşması var başka bir şeyi yok."

"3 MİLYON NÜFUSLU BİR GÜRCİSTAN, BİZİ ELE ALMIŞ DÜŞÜN YANİ"

"En büyük problem gelen misafirleri oturtacak bir yerimiz yok. Bir de Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizim ekonomi güzel diyor da Gürcü parasına göre bizim 100 Türk lirası, 17 Gürcistan Larisi oldu. Eskiden 100 Türk lirası 130 Gürcistan Larisi ediyordu, şimdi 17 Gürcistan Larisi. Ama sağ olsun bizim Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Maşallah ekonomimiz iyidir'. Eskiden biz gider gelirdik şimdi tersine döndü. 3 milyon nüfuslu bir Gürcistan, bizi ele almış düşün yani. Sarp'ın gerçekten çok büyük sorunları var. Bu gümrüğün de beşinci kez oluşu. Beş kere yıkıp yaptılar. Bu beşli çetenin peşine altıncı çeteyi de eklediler, gümrük çetesi. Onun için aynen devam."

ANKA / Yerel