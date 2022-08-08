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Hatay yerel haberi... Hatay Lezzetleri, Diyarbakır'ın Onur Konuğu Oluyor

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Edinilen Hatay haberine göre Hatay Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’da düzenlenecek IV. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın onur konuğu olacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da düzenlenecek IV. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın onur konuğu olacak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası yöneticileri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret ederek Hatay'ı IV. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na onur konuğu olarak davet etti.

Ziyarette konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "15-20 Kasım tarihlerinde düzenleyeceğimiz fuarımıza, gastronomi alanında kendini ispatlamış Hatay'ımızı onur konuğu olarak davet ediyoruz. Güneydoğu lezzetlerini Hatay lezzetleriyle buluşturmak istiyoruz. Başkanımıza davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, misafirperverliğinden dolayı Başkan Savaş'a teşekkür ederek, Savaş'ı iki il arasında kardeşlik protokolü imzalamak üzere Diyarbakır'a davet etti.

HBB Başkanı Lütfü Savaş ise konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Mezopotamya'nın ortasında tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri olan iki il Hatay ve Diyarbakır. Başkanlarımız buraya zenginliklerini paylaşmak üzere geldiler. Kasım ayında Diyarbakır'da olacağız" diye konuştu.

Ziyarete, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil,  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Fuar Komisyonu Başkanı M. Ali Deniz, Zülal Koç, TOBB KGK Başkanı, DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Murat Demir yer aldı.

ANKA / Yerel

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