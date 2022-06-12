Hatay Valisi Doğan: "'Hatay'ın yüzde 70'i Suriyeli' ifadeleri gerçeği yansıtmıyor" - Haberler

Hatay Valisi Rahmi Doğan, " Hatay'da 4'te 3'ü Suriyeli, Hatay'ın yüzde 70'i Suriyeli' diyenler var. Ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hatay sınır ili olması nedeniyle biraz fazla Suriyeliyi barındırmak, misafir etmek durumunda kaldı. Ancak son günlerde kamuoyunda, bir takım söylentilerle, Hatay'ın adeta Suriyelilerce işgal edildiği ve benzeri açıklamalar var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin böyle bir şeye müsaade etmesi mümkün değil. Devlet, oluşturduğu bir takım göç politikası çerçevesinde aldığı tedbirlerle bu süreci sağlıklı şekilde yürütmeye çalışıyor. Evet göçte, göçmenden en çok Hatay olarak biz etkilendik. Ama bu yönetilemez, sürdürülemez bir süreç değil "dedi.

Hatay'ın kendi nüfusu 1 milyon 670 bin 712 olduğunu ve Hatay'da geçici koruma altına alınan 429 bin 121 Suriyeli olduğunu ifade eden Vali Doğan, "Bunu bizim nüfusumuza orantılandığımızda bizim gerçek nüfusumuz içerisinde geçici koruma altına alınan kişi sayısı aslında nüfusun yüzde 20'si. Bu rakam çok abartılıyor. 'Aslında nüfusun 4'te 3'ü Suriyeli, Hatay'ın yüzde 70'i Suriyeli' diyenler var. Ancak bunlar gerçeği yansıtmıyor. Hatay'da geçici koruma altındaki Suriyeliler, kentin gerçek nüfusunun yüzde 20'si kadar. Ancak bunun yanında geçtiğimiz Aralık ayında emniyet ve jandarma birimlerimize fiilen bir sayım yaptırdık. Hanelerde sayım yaptırdık. Fiilen Hatay'da yaşayan Suriyeli sayısı 370 bin 260. Bu da Hatay nüfusunun yaklaşık yüzde 18'i. Buradan ayrılanlar arasında eğitim, iş, ticaret veya çeşitli sebeplerle Türkiye'nin başka illerine giden veya gönüllü olarak ülkesine geri dönüş yapanlar var" diye konuştu.

"Hatay'da yeni doğan çocukların yüzde 70'i Suriyeli gibi ifadeler de gerçeği yansıtmıyor"

"Hatay'da yeni doğan çocukların yüzde 70'i Suriyeli" gibi ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını belirten Doğan, Hatay'da nüfusunun yüzde 18'ine tekabül eden Suriyeli var. Bunlar kentteki doğum oranlarına da yansıyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaya göre, son 12 aylık sürede Hatay'da 32 bin 783 doğum gerçekleşmiş. Bunlardan 22 bin 779'u Türk vatandaşlarının bebekleri, Suriyeli koruma altındaki kişilere ait doğan bebek sayısı da 10 bin 4. Bu rakam Hatay'da doğan çocukların yaklaşık 4'te 1'ine yakın bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla öyle abartıldığı gibi 'doğan çocukların yüzde 70'i Suriyeli, 4'te 3'ü Suriyeli' ifadesi tamamen yanlıştır, çarpıtmadır" dedi.

Doğan, Hatay'da bulunan sınır kapılarından 259 bin 086 kişi Hatay'daki 3 sınır kapısından ülkesine dönüş yaptığını ifade ederek, "Gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den 506 bin 280 kişi kendi hür iradesiyle ülkesine döndü. Bunların büyük çoğunluğu da Hatay'daki sınır kapılarından döndü. Çünkü Hatay Suriye'ye 280 kilometre sınırı olan bir il. 259 bin 086 kişisi Hatay'daki 3 sınır kapısından ülkesine dönmüş" dedi.

Hatay'da suça karışan Suriyeli sayısı yüzde 4 civarında olduğunu belirten Vali Doğan, "Bu rakam çok düşük bir rakam. Bu suçların da çeşitlerine baktığımızda da aile içi küçük sataşmalar ve küçük adli olaylar şeklinde. Bu oran Türkiye'deki asayiş olaylarının çok çok altında bir rakam. Bu insanlar zaten koruma altındaki kişiler oldukları için, herhangi bir suça karıştıklarında sınır dışı ediyoruz. Bu çok önemli. Bunu bildikleri için çok dikkat ediyorlar. Belirlediğimiz kurallara uymaya çalışıyorlar" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel