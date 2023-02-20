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Hatay'daki deprem 6 ülkede daha hissedildi

Yerel Haberler

Hatay'daki deprem 6 ülkede daha hissedildi

Hatay merkezli deprem, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Hatay merkezli deprem, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Merkez üssü Hatay olan deprem, Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. Depremin hissedildiği kentlerde halk kendini sokaklara attı. - KAHİRE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Ürdün Mısır Hatay Yerel Dünya Güncel Haberler

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