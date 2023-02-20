Hatay'daki deprem 6 ülkede daha hissedildi Yerel Haberler Hatay merkezli deprem, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. Hatay merkezli deprem, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. Merkez üssü Hatay olan deprem, Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. Depremin hissedildiği kentlerde halk kendini sokaklara attı. - KAHİRE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Deprem Ürdün Mısır Hatay Yerel Dünya Güncel Haberler

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