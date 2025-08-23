Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' Projesi ile Afetzede Çocuklara Umut Olunuyor

Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen ve bölgedeki afetzede çocuklara umut olan 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde kurulan internet sitesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında internet sitesine entegre edilen 8 bin 17 çocuk, ihtiyaçlarını siteye girerek hiç tanımadıkları hayırseverler tarafından hayallerinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşayacaklar.

Depremzede çocuklara umut olan 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında afetzede çocukların yüzlerini güldürülmeye devam ediyor. Hatay Valiliği tarafından hayata geçirilen ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı koordinesinde yürütülen çalışmalarla 'Yüreğimizdeki Işık' projesi ile öksüz ve yetim toplam 8 bin 107 çocuğun hayatlarına dokunarak onlara yardımcı oluyor. Antakya Çocuk Evleri Sitesi Halı Sahası'nda, "yider.org" veya "yuregimizdekiisik.org" adreslerinde erişim sağlanabilen internet sitesinin tanıtım toplantısı düzenlendi. Afetzede çocuklar için kurulan sitede, proje kapsamındaki çocuklara tanımlanan özel kullanıcı adı ve şifreyle sağlıktan hayatın idamesi için gerekli olan her alandaki ihtiyaçları hayırseverler ve ilgili kurum tarafından görülüp yardım imkanı sağlanabilecek. İnternet sitesinden öksüz ve yetim olmak üzere 100 çocuğun bisiklet istemesi üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, internet sitesinin tanıtımının ardından çocukların talebi üzerine bisiklet hediye edildi.

"Türkiye'nin en büyük öksüz ve yetim hareketi olarak bu projemizin tüm Türkiye genelinde de model olabileceğini düşünüyoruz"

İnternet sitesinin yardımsever vatandaşları, çocuklarla yüz yüze getirmeden aracılık yapıp yardım edilmesine imkan sağladığını ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "Bugün 'Yüreğimizdeki Işık ' projemizin tanıtımını başta çocuklarımız, hayırseverlerimiz ve ailelerimiz burada olmak üzere duyurduk. Buradaki amaçlarımızdan birincisi, bizim tespitlerimiz dahilinde 8 bin 17 çocuğu bu sisteme entegre etmekti. Sisteme entegre ettikten sonra çocuklarımıza yardım etmek isteyen hayırseverlerimiz bu sisteme giriyor ve bu sistemde çocuklarımızın kişisel verilerine ulaşma şansı olmadan herhangi bir çocuğumuzun kendi ihtiyaçlarını ifade ettiği butona basarak sistem üzerinden yardımcı olmaya çalışıyor. Yardımsever vatandaşımızı o çocuğumuzla yüz yüze getirmeden aracılık yapıp bir manada yardım yapılmasına da vesile olmuş oluyoruz. Şöyle bir soru akla gelebilir; çocuklarımızın örneğin bisiklete ihtiyacı var ve bu bisiklet ihtiyacını sisteme girdi ve herhangi bir hayırseverimiz bu ihtiyaca cevap vermedi veya bu ihtiyacın karşılanması yönünde herhangi bir teşebbüsü olmadı. Biz de devlet ve devletin kurumları olarak bu çocuğumuzun ihtiyacını gideriyoruz. Bazen çocuklarımız bize ulaşamayabilir ama bu sistem vasıtasıyla; eğitim, sağlık, din, eğitimi, spor, maddi, fiziki, psikolojik ihtiyaçları kısacası hayatın devamına dair ne tür ihtiyaçları varsa bu sistem Üzerinden çocuklarımız bize iletebilir ve biz de bu çocuklarımıza bu sistemi esas alarak ihtiyaçlarını karşılayıp diğer taraftan da yardımseverlerle buluşturuyoruz. Ben bu projemizin de Türkiye'ye model olacağını düşünüyorum. Çünkü biz 8 bin 17 çocuğumuzu şu anda bu projemiz çerçevesinde himaye ediyoruz. Diğer yandan da zaten Türkiye'nin en büyük öksüz ve yetim hareketi olarak bu projemizin tüm Türkiye genelinde de model olabileceğini düşünüyoruz. Biz bu projemizin daha çok desteklenmesi yönünde de çabamız her zaman olacaktır. Projemizin ve tasarımı hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY