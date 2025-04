Hatay'da Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Hatay'da asrın felaketiyle birlikte boş araziye dönen Antakya ilçe merkezinde ihya ve inşa çalışmaları kapsamında binalar yükselmeye devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il genelinde 190 bin bağımsız bölümün planlamasının yapıldığı ifade ederek 46 bin 140 bağımsız bölümün afetzede vatandaşlara teslim edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bina enkazları kaldırılmış ve Antakya ilçe merkezi boş araziye dönmüştü. Bölgenin yeniden yaşam merkezi olması için binaların temelleri atılmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı. Bina enkazlarının kaldırılmasıyla birlikte yeni binaların yükselmeye başladığı Antakya ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi. Gözle görülür değişimin yaşandığı bölgede yürütülen çalışmalar göz doldurdu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il genelinde yürütülen afet konutları hakkında bilgiler verdi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu bütün sahalarda başladı"

Asrın felaketinde Hatay'ın yapı stoğunun üçte birinden fazlasının yıkıldığını ifade eden Vali Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu depremlerde can kayıplarımızın yanında bina stoğumuzun üçte birinden fazlası da kullanılamaz hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu bütün sahalarda başladı. İhya, inşa ve imar olmak üzere her alanda çalışmalar o gün itibarıyla başladı ve şu an itibarıyla devam ediyor" dedi.

"Yaptığımız planlamada bağımsız bölüm sayısı şu an itibarıyla 190 bini geçmiş durumda ve 46 bin 140 bağımsız bölümümüzün teslimini de vatandaşlarımıza yapmış durumdayız"

Hatay'da yapımı tamamlanan 46 bin 140 bağımsız bölümün afetzede vatandaşlara teslim edildiğini ifade eden Vali Masatlı, "Bizlerin sahadaki en büyük çalışmaları 4 farklı alanda yürümektedir. Bir tanesi, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz marifetiyle kırsal bölgelerde yürütülen konutlar. Diğer taraftan şehir merkezinde yerinde kentsel dönüşüm, bu alanda hem Emlak Konut hem de TOKİ'miz bu alanda çalışma yürütmekte. Diğer taraftan şehrin dış bölgelerinde TOKİ marifetiyle yapılan konutlarımızdır. Diğer taraftan vatandaşlarımız kendileri, biz yapalım dedikleri takdirde de yerinde dönüşümden yararlanarak yerinde evlerini inşa etmektedirler. Antakya ilçemiz dünyanın en büyük şantiyelerinden biri haline geldi. Şu ana kadar 158 binden fazla bağımsız bölümümüzün inşaatları devam etmektedir. Yaptığımız planlamada bağımsız bölüm sayısı şu an itibarıyla 190 bini geçmiş durumda ve diğer taraftan 46 bin 140 bağımsız bölümümüzün teslimini de vatandaşlarımıza yapmış durumdayız. Şehrimizin her tarafında, her yanı ve yönüyle ihya ve inşa çalışmaları son hızla devam etmektedir. Diğer taraftan önümüzdeki günlerde eskisinden daha güçlü, eskisinden daha güzel, eskisinden daha konforlu bir şehrimiz ortaya çıkacaktır. Ben bu çalışmalardan ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - HATAY