Hatay'da Depremin Yaraları Sanatla Sarılıyor

Depremin yaraları; bale, resim ve piyano ile sarılıyor

Fatma Satar: "Burada çocuklar eğleniyorlar, iyileşiyorlar ve gelecekleri için eğitim alıyorlar"

Öğrenci Destina Çelebi: "Bu yaz tatilinde zamanımı sanat okulunda geçirdim"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da depremzede çocuklar; sanatla buluşarak hem asrın felaketinin izlerini siliyorlar hem de kendilerini geliştiriyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da asrın felaketinin yaraları sanat ile sarılıyor. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde Sanatoryum Fatma Satar Müzik Resim ve Bale Akademisi; resim, müzik ve bale eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor. Yaklaşık 27 yıldır faaliyetlerine devam eden sanat okulu, afetzede çocukların deprem psikolojisinden kurtulmalarına yardımcı olurken öte yandan yaz tatillerini değerlendirme fırsatı yakaladı. Sanat okulunda; yaz tatilinden önce 200 öğrenci olurken yaz tatili süresince öğrenci sayısı 2 kat artarak 400 sayısına ulaştı. Yaz tatilini sanat okulunda eğitimler alarak geçiren öğrenciler, eğitimin yanı sıra depremin kalıcı izlerinden ve etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Depremin vurduğu Hatay'ın sokaklarında çocuklara eğitim veren Fatma Satar, resim, müzik ve bale bölümleriyle çocukları sanatla buluşturarak depremin etkilerini ve izlerini silmeye çalıştıklarını belirtti.

"Burada çocuklar eğleniyorlar, iyileşiyorlar ve gelecekleri için eğitim alıyorlar"

28 yıldır Hatay'ın çocuklarını sanatla buluşturan ve eğitim veren Fatma Satar, "Okulumuz 28 yıllık bir eğitim kurumudur. Yıllardır çocuklarımızı devlet konservatuarlarına ve güzel sanatlarına hazırlıyoruz. Eğitim vererek çocukların gelişimlerine katkı veriyoruz. Yaz aylarında insanlar Hatay'a geri göç etmeye başladılar. Okulumuzda yaklaşık 400 öğrencimiz var. Bu durumdan çok keyifliyiz ve daha da gelmeye devam ediyorlar. Hatay'a insanların yerleşmeleri olması daha güzel hale geliyor. Yaz tatili öncesinde 200 öğrenci varken yaz tatili süresince 400 öğrenci var. Burada çocuklar eğleniyorlar, iyileşiyorlar ve gelecekleri için eğitim alıyorlar. Ben ve hocalarımızla birlikte çocukları en üst seviyede yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada müzik, resim ve bale bölümlerimiz var. En üst seviyede eğitim vererek sertifikalarımızı veriyoruz. Güzel sanatlarına doğru adım adım gidiyoruz. Sanatın en büyük özelliği iyileştirici olmasıdır. Bunlarla da çocuklarımız toparlandı. Depremin izleri tamamen silindi diyebiliriz" dedi.

"Ben burada piyano eğitimi alıyorum ve bale yapıyorum"

Sanat okulunda yaz tatilini geçiren Destina Çelebi, "Ben burada piyano eğitimi alıyorum ve bale yapıyorum. Burada çok mutluyum. Yaşadığımız büyük felaketten sonra burası çok iyi geldi. Bu yaz tatilinde zamanımı burada geçirdim. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir yer. Burada bir şeyler öğreniyorum ve kendime katkı sağlıyorum" şeklinde konuştu.

"Kelimelerle ifade edemediklerimizi kağıda çiziyoruz"

Yaz tatilinde sanat okuluna gitmekten mutlu olduğunu ifade eden Dilan Ceylan, "Resim çiziyorum ve güzel sanatlara hazırlanıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Kelimelerle ifade edemediklerimizi kağıda çiziyoruz. Kafamı dağıtabiliyorum. Depremden sonra burası iyi geldi. Güzel sanatlara gidebilmek için çalışıyorum ve emek veriyorum" ifadelerini kullandı.