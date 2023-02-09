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Hatay'a girişte 40 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin en çok darbe vurduğu Hatay'a girmek isteyen binlerce kişi, araçlarıyla 40 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin en çok darbe vurduğu Hatay'a girmek isteyen binlerce kişi, araçlarıyla 40 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Yıkım yaşayan Belen ilçesinden Hatay merkeze doğru oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Depremin 4. gününde insani yardım yapmak isteyenlerin yanısıra, yakınlarından haber almak isteyenlerin oluşturduğu araç kuyruğu 40 kilometreyi buldu. Hatay şehir merkezine girebilmek için binlerce araç sürücüsü saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Belen'de bazı yüksek binaların da yerle bir olması dikkat çekerken, iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı noktalarda cenaze araçları ve 112 ambulanslarının da güçlükle ilerlediği kaydedildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Tragger Hatay Yerel Haberler

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