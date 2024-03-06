Hastane kantini saldırısında ilginç detay: Muhbiri de vurdular

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hasta ziyaretine gelen yaralıların konum bilgisini karşı tarafa bildiren muhbirin, zamanla hatası yaparak olaydan yerinden ayrılmakta geç kalınca vurulduğu ortaya çıktı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana gelen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Eğlence mekanı işletmeciliği yaptığı belirtilen kişilere yönelik hastanede hasta ziyareti sırasında iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve olayda 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği soruşturmayı özel ekip kurarak yürüttü. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen özel ekip, önce olayın faili olan Mustafa A. (24), ve Mustafa B.'nin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin geldikleri aracı da tespit eden ekipler, araca sahte plaka takıldığı ve sürücüsünün de Ali A. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olaya dahil olduğu değerlendirilen Orhan K. (41), ve olayda yaralanan Şefikcan U.'ya (21), ulaştı. 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

HUSUMETLİSİNİN YANINA YERLEŞTİRDİĞİ MUHBİRİ DE YARALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin husumetlilerinin yanına kendisine bilgi akışı sağlamak amacıyla muhbir yerleştirdiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaya çıkarılan detayda olayda yaralanan Şefikcan U.'nun zanlılara sürekli bilgi akışı sağladığı, olayın gerçekleştiği gün saldırının olacağını bildiği ve hastanede oldukları bilgisinin yine kendisinin söylediği ortaya çıktı. Yaptıkları plana göre muhbirlik yapan Şefikcan U., konum bilgisini paylaştıktan sonra olay yerinden ayrılması gerekirken, zamanlama hatası yaptı. Muhbir Şefikcan U.'nun zamanlama hatası yapması nedeniyle Mustafa A. ve Mustafa B, tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı.

SALDIRININ FAİLLERİ VE MUHBİRLERİ TUTUKLANDI

Eşzamanlı operasyon ile gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen 5 zanlı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye giriş yaptı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden saldırıyı gerçekleştiren Mustafa A., ve Mustafa B., ile muhbirlik yapan Şefikcan U., tutuklandı. Orhan K., ve şoförlük yapan Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.