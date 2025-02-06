Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 6 Şubat Depremleri Anma Programı Gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 6 Şubat Depremleri Anma Programı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda, depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve çeşitli konuşmalar yapıldı. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, deprem sonrası destek ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Amfi'de gerçekleştirilen anma programı, depremde vefat eden öğrenciler, mezunlar ve vatandaşların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve sonrasında yapılan duanın ardından anma programı kapsamında katılımcılar tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

Anma programında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "6 Şubat depremleri yüreklerimizde derin yaralar açtı ve izler bıraktı. Ancak, bu zor zamanda ortaya çıkan destek ve dayanışma ruhumuz, hepimizi güçlü kıldı, yaraların sarılması noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bu zorlu süreçte var gücümüzle öğrencilerimize, personelimize ve depremzedelere destek olmaya çalıştık. Depremin yaralarını sarmak adına hep birlikte el birliğiyle çalıştık. Acil ihtiyaçların karşılanması, barınma ve sağlık hizmetlerinin sunulması, psikososyal destek sağlanması için seferber olduk. İslahiye'de, deprem sonrasında ilk devreye alınan geçici yaşam merkezi olan Kalyon Konteyner Kent'te HKÜ olarak oluşturduğumuz hizmet birimimizde akademik ve idari personelimiz dönüşümlü olarak hizmet verdi. İslahiye Kalyon Konteyner Kent'te yapılan çalışmaların yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bulunan iki çadır kentte de faaliyet gösterdik. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir daha bu tür felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Depremde vefat eden öğrencilerimize, mezunlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakcı, "Deprem ve İnşaat Mühendisliği", Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayaz "Deprem Sonrası Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlık ve Kariyer İhtiyaçları" ve Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhemşiresi Sena Serpil Kılıç "Deprem Anında ve Sonrasında Hastanede Yaşananlar" başlıklı konuşmalarıyla anma programında yer aldı. Program kapsamında, depremin etkilerini ve bölgede yaşananları yansıtan karelerden oluşan "6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi" de katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Asrın felaketinin ikinci yılı için hazırlanan anma programının ardından HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenci ve mezunların anısına kampüste dikilen ağaçların bulunduğu alanı ziyaret etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu
img

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
img

Toki yeni ucuz konut satışlarına başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.