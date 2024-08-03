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Zonguldak'ta İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto yürüyüşü

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Zonguldak Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Gazze'nin sesi olmak için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte 'Siyonizma karşı omuz omuza, şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Zonguldak'ta yüzlerce kişi Hamas Lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek için yürüdü.

Zonguldak Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek, Gazze'nin sesi olmak için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Madenci anıtından başlayan yürüyüş Valilik binası önünde sona erdi.

Yürüyüşten 'Siyonizma karşı omuz omuza, şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Sivil Toplum Kuruşları adına açıklama yapan Saadettin Dede, "Bugün burada İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar Faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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