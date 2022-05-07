Hanak Belediyesi'nden 2. Kavılca Buğdayı Ekim Etkinliği

ÖZKAN KARAKAYA

CHP'li Hanak Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kavılca Buğdayı Ekim Programı, yarın çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Kavılca buğdayının 12-13 bin yıllık geçmişi olduğunu belirterek, 2016 yılında 300 kilo ile başladıkları ekimin 50 tona ulaştığını söyledi.

Ardahan'ın Hanak Belediyesi'nin "Türkiye tarımsız, tarım kooperatifsiz olmaz" sloganıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Kavılca Buğday Ekim Programı yarın gerçekleştirilecek. Hanak Belediyesi Konferans Salonu'nda panel ile başlayacak etkinlik, daha sonra sahada Kavılca buğdayının toprakla buluşmasıyla sona erecek.

ÖNCE PANEL SONRA EKİM

Konferans Salonu'nda, yarın saat 12.00'de düzenlenecek panel, kavılca buğdayının önemini anlatan video gösterimi ile başlayacak. Panele konuşmacı olarak katılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yenileme A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Türkiye'de tarımın önemi; eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ise tarım politikalarında sorun ve çözüm önerilerini anlatacak. Yöresel peynir üreticisi İlhan Koçulu da panelde bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

"12-13 BİN YILLIK GEÇMİŞİ OLAN ATA TOHUMU, KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞTU"

Programla ilgili açıklama yapan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, "Her yıl düzenlediğimiz, benim bu bölgede yaygınlaştırdığım Kavılca buğdayının ekimini yapacağız. Kavılca buğdayı Göbekli tepeden bu yana günümüze kadar gelen, 12-13 bin yıllık geçmişi olan ata dede tohumu. Kaybolmaya yüz tutmuştu. Biz Kars Kafkas Üniversitesi ve bölgede bulunan vakıflar ve derneklerle istişare içinde bulunarak çalışmamızı yürüttük ve ekimine başladık" dedi. Büyükkaya, şöyle devam etti:

"300 KİLO İLE BAŞLADIK 50 TONA ULAŞTIK"

"2016 yılında Kavılca ekimine 300 kilo ile başlayarak 50 tona ulaştık. Kavılca buğdayını her yıl altı yedi köye dağıtarak bunun çoğalmasını sağladık. Buğdayımızın özelliği yüksek rakımda yetişen yaklaşık 2000 metre yüksek dağ kesiminde yetişiyor. Ayrıca verimi çok yüksek olup glüteni çok düşüktür. Bu nedenle son zamanlarda Covid 19 hastalığının ortaya çıkmasıyla natürel doğal ürünlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; "Milli ekonominin temeli tarımdır" diyerek bizde buradaki vatandaşlarımızı köylerimizi tekrardan tarıma teşvik ve çabası içerisindeyiz."

"HEM NATÜREL ÜRÜN ELDE EDECEK HEM DE EV EKONOMİSİNE KATKI SUNACAKLAR"

CHP'li belediyeler olarak tarıma önem verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkaya, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün belediyeler, İstanbul'dan Ankara'ya, Mersin'den Hatay'a, Hatay'dan Fındıklı'ya oradan da Şavşat ve Susuz'a kadar bütün belediyeler bölgelerde seracılık, sebzecilik, tarım, tohum gübre, bölgelerin koşullarına göre çiftçiye destek veriyoruz. Her yıl köylerimizde çiftçimize bu tohumları vererek tarımın çoğalmasını sağlıyoruz. Hem natürel ve doğal ürünler elde edecekler hem de ev ekonomisine katkı sunacaklar. Bununla beraberde köydeki kadınlarımızın hem sosyalleşmesi hem de evlerinin ekonomisine bu elde etmiş oldukları Kavılca buğdayından ekmek yaparak ev ekonomisine büyük katkı sunacaklarına inanıyorum."