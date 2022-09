Haluk Levent'ten gazilere özel konser dinletisi

Haluk Levent, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde gazilere konser verdi.

Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Gaziler ile toplu kahvaltı ile başlayan etkinlik programı; Ankara Seymenler Kulübünün gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin konser dinletisi ve sonrasında Haluk Levent'in gazilere özel konseri ile devam etti. Hastaneyi yaklaşık 5 ay önce ziyaret ettiğini ve o ziyareti sırasında Gaziler Gününde de geleceğinin sözünü verdiğini vurgulayan Haluk Levent, gazilere ve gazilerin ailelerine şarkıları ile keyif dolu anlar yaşattı. Duygusal anların da yaşandığı etkinlik, günün anlam ve önemine binaen hazırlanan hediyelerin takdimi ile tamamlandı.

"Bugün bu büyük milletin kalbi en az bir kere benimki ile atacak"

1997 yılında Hakkari Çukurca'da teröristlerce atılan pusu sonucunda omurilik yaralanması ile gazi olan Jandarma Albay Bahadır Bartu, "Böyle günler bizi millet yapan, bizi büyük millet yapan günler. Düşünsenize bugün her anne haberlerde, televizyonda, bir yerde bu konuya denk gelecek, kendi çocuklarına bakacak ve içinde bir minnet ve bir şükran duyacak. Gidenlere ve hayatta kalanlara. Her baba kendi çocuğuna bakacak, içinde bir gurur duyacak. Bugün Türk milletinin her çocuğu ilkokulda, ortaokulda, öğretmenleri ve arkadaşları ile gazilik ve gaziler hakkında bir şeyler konuşacak. Yani bugün bu büyük milletin kalbi en az bir kere benimki ile atacak. Zaten böyle şeyler insan gruplarını millet yapıyor, daha sonra büyük millet yapıyor, daha sonra da çok büyük millet yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Gaziler olarak her sene bugün burada toplanıyoruz"

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneydoğu gazisi olan Savaş Yücel ise, "Vatani görevimi yaparken 1996 yılında Şafak 96 Operasyonu'nda mayına basma sonucu Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yaralandım. Yaklaşık 50 küsur ameliyat oldum ve tedavilerim devam ediyor. Burası bizim yuvamız. Gazilerin mekanı. Gaziler olarak her sene bugün burada toplanıyoruz, bir araya geliyoruz. Bizim Türk milletinden ricamız, senede bir gün değil onların kalbinde her gün yaşamak isteriz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Engin Koyuncu'nun yanı sıra bir çok gazi ve gazi yakını da katıldı. - ANKARA