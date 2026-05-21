HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Sert: 'Sumud aktivistlerinin İsrail güçlerince alıkonulmasını protesto ediyoruz'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkan Vekili Devlet Sert, Küresel Sumud Filosu'nun alıkonulması hakkında, "HAK-İŞ Teşkilatı olarak umudun seferi olan Sumud aktivistlerinin İsrail güçlerince uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulmasını, fiziksel ve psikolojik işkenceler edilmesini, hapishanelere gönderilmesini protesto ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin ile alıkonulan tüm aktivistlerin serbest bırakılması üzerine ABD Ankara Büyükelçiliği önünde eylem düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına tepki gösterdi ve aktivistlerin güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin talep etti. İsrail'in hukuksuzluğuna bir yenisini daha eklediği belirten Sert; Genel Başkan Arslan ve Genel Sekreter Yardımcısı Zengin'in daima yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

"Sumud aktivistlerinin İsrail güçlerince alıkonulmasını protesto ediyoruz"

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'nu hukuka aykırı bir şekilde ele geçirdiğini belirten Sert, "Kudüs davasını sırtlayan Filistin halkına kesilen cezaların en büyüğü Gazze'de yaşanan katliamdır. Gazze halkı, ümmetin namusu sayılan Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığı için, yeryüzünün en barbar katliamına maruz kalmıştır. 2 gündür HAK-İŞ Teşkilatı olarak umudun seferi olan Sumud aktivistlerinin İsrail güçlerince uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulmasını, fiziksel ve psikolojik işkenceler edilmesini, hapishanelere gönderilmesini protesto ediyoruz" diye konuştu.

"Devletimizin başından beri olayları titizlikle takibi bizleri elbette gururlandırıyor"

Genel Başkan Arslan'ın da bu filoda yer aldığını dile getiren Sert, "Ömrünü, Kudüs ve Filistin davasına adamış Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Mahmut Arslan da bu aktivistlerden birisi. Büyük ve güçlü devletimizin başından beri olayları titizlikle takibi bizleri gururlandırıyor. Dün hepimiz psikolojik ve fiziksel şiddet içeren işkencelerin görüntüleri gördük. Bu görüntülerdeki Siyonist Bakan Ben Gvir, yere yatırdıkları Sumud aktivistlerine 'İsrail'e hoş geldiniz' diyor. Kendi ülkesinin dahi kabul etmediği, içlerine sindiremedikleri bu görüntüleri biz hiç kabul etmiyoruz. Biz sizi ve Siyonizm'in hiçbir temsilcisini kabul etmiyoruz. Yüzyıllardır Filistin toprağı olan o topraklara İsrail toprağı diyemezsin" şeklinde konuştu.

"ABD'nin dış yardımlarının en büyük hamisi İsrail ve Yahudi lobisi"

Sert, İsrail ve ABD'nin ortaklaşa birçok hukuksuzluk oluşturduklarını ifade ederek, "Ey Amerika. Gazzeli çocuklara ekmek götüren, ilaç götüren ve umut götüren Sumud filosuna uluslararası sularda saldıran İsrail'e söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ama söylemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü ABD'nin dış yardımlarının en büyük hamisi İsrail ve Yahudi lobisi. Sözde İsrail Devleti'ni ilk tanıyan ülke de ABD'dir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı