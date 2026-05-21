Haberler

Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu

Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz Yıldırım’ın teknik direktörlük için Aykut Kocaman’ı düşündüğü öne sürüldü. Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Pierre Webo gibi efsane isimlerin de teknik ekipte yer alabileceği belirtildi.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adayı olarak teknik direktör için yerli adaylardan Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
  • Yabancı adaylar arasında Jorge Jesus ve Oliver Glasner bulunuyor, ancak kısa vadeli hedefler nedeniyle yerli teknik adam seçeneği ağır basıyor.
  • Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi halinde teknik ekipte Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Pierre Webo'nun yer alması planlanıyor.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör planı netleşmeye başladı. Yıldırım’ın yerli teknik adam konusunda Aykut Kocaman’ı düşündüğü, teknik ekip için ise kulübün efsane isimlerini göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli başkanın hem yerli hem yabancı adaylar üzerinde durduğu belirtildi.

YABANCI ADAYLAR DA GÜNDEMDE

Aziz Yıldırım’ın yabancı teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus ve Oliver Glasner gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi. Ancak kısa vadeli hedefler nedeniyle yerli teknik adam seçeneğinin daha ağır bastığı aktarıldı.

YERLİDE TEK ADAY AYKUT KOCAMAN

Aziz Yıldırım’ın yerli teknik adam konusunda tek adayının Aykut Kocaman olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce hem futbolcu hem teknik direktör olarak görev yapan Kocaman’ın yeniden gündeme geldiği belirtildi.

“KISA MESAFE KOŞUDA EN İYİSİ YERLİ”

Yıldırım’ın yakın çevresine, "Yabancı getirirsek 1 yıllık kısa sürede hedefe ulaşması zor olur. Kısa mesafe koşuda en iyisi yerli" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN DETAYI

Aziz Yıldırım’ın, Aykut Kocaman’ın oyun anlayışı konusunda bazı tereddütler yaşadığı da aktarıldı. Buna rağmen deneyimli teknik adamın en güçlü aday olduğu ifade edildi.

EFSANE İSİMLER GERİ DÖNEBİLİR

Aykut Kocaman’ın göreve gelmesi halinde güçlü bir teknik ekibin oluşturulacağı belirtildi. Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Pierre Webo’nun teknik ekipte yer alabileceği konuşuluyor.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Kulüp efsanelerinin yeniden aynı çatı altında buluşma ihtimali sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Seçim öncesi teknik direktör konusundaki gelişmelerin hız kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
CHP'de 'mutlak butlan' krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi

CHP'de deprem! Yönetime bayrak açan vekil için harekete geçildi
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Fatih Erbakan, iktidar olmaları halinde asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi

İktidar olursa asgari ücreti 50 bin TL yapacak formülü verdi
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Resmen açıklandı! Bayram süresince ücret alınmayacak
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Kamu işçilerine müjde! İlave tediye ödemeleri bayramdan önce hesaplara yatacak

Kamu çalışanlarına müjde! Bayramdan önce hesaplara yatacak
Evlilik dışı cinsel ilişkiye giren kadın 100 kırbaç darbesinin ardından bayıldı

Evlilik dışı cinsel ilişkiye 100 kırbaç