HAK-İŞ Başkanı Arslan: 'HAK-İŞ olarak ülkemize ait hangi sorun varsa orada olmak zorundayız'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak bundan sonra ülkemize ait hangi sorun varsa, insanlık adına hangi sorun varsa orada olmak zorundayız" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) "HAK Arama ve Kurtarma Umut Timinin Kapsamının Genişletilmesi Projesi'nin faaliyetleri sonrası kapanış toplantısı Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirildi. Kapanış toplantısına, HAK-İŞ Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı. Program, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın konuşmaları ardından proje kapsamında eğitimlerin gerçekleştirildiği Samsun, Ankara ve Van'da eğitim gören kursiyerlere sertifika takdim töreni ile sona erdi.

"Hayalimizi çok önemsedik ve bunun gerçekleşmesi için de ilk adımları atmış olduk"

HAK Arama ve Kurtarma Umut Timinin Kapsamının Genişletilmesi Projesi'nin uzun soluklu bir yatırım olacağını belirterek, "Bu afet projemiz, AFAD ile yürüttüğümüz uzun geçmişe dayalı bir çalışmanın sonuçları olarak 2015 yılında konfederasyonumuz genel kurulumuz öncesi yaptığımız çalışmalarda yönetim kurulumuz tarafından hayata geçirilmesini planladık. Ancak bu projenin hayata geçirilmesi 2019 yılından itibariyle gerçekleşti. Küçük bir hedefle başladık. Ankara'da bir arama-kurtarma timini oluşturma heyecanımızı, hayalimizi çok önemsedik ve bunun gerçekleşmesi için de ilk adımları atmış olduk. Bu projenin hayatı geçirildiği sırada henüz asrın depremini yaşamamıştık. Ama hep şunu biliyoruz ki bu ülkenin tamamı deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan bir ülke. O nedenle HAK-İŞ olarak sendikacılığımızla beraber sosyal sorumluluklarımızın da yerine getirmesi konusundaki niyetimizi ve bu niyetin ortaya çıkardığı bu projeyi hayata geçirme konusunda gerçekten önemli bir kararlılık sergiledik. Projenin hayata geçirilmesi HAK-İŞ'in kendi kaynaklarından büyük ölçüde gerçekleştirdik. Projemiz, Bakanlığımız tarafından o zamanki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ilettik. Bizi inanılmaz derecede teşvik etti ve olumlu buldu. İlk defa bir konfederasyonun böyle bir projede yer almak isteyeceğinden çok mutluluk duyduk" diye konuştu.

"Türkiye genelinde iş sağlığı ve iş güvenliği gibi ciddi projelere ihtiyacımız var"

Türkiye genelinde afetlere ve iş sağlığı konularında projelerde üretmek istediklerini ve HAK-İŞ olarak Türkiye'deki her probleme çözüm odaklı projeler üretmeye çalıştıklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde iş sağlığı, iş güvenliği dediğimiz zaman kaybettiğimiz çocuklarımız, evlatlarımız, iş kazalarında kaybettiklerimiz, meslek hastalıklarında yakalanan sadece kaybettiklerimiz değil, gerçekten pek çok arkadaşımız engelli olarak, pek çok zorluklarla beraber hayatlarını devam ettirmek isteyenler var. Bunların olmaması için de iş sağlığı, iş güvenliği ve bunları hayata geçirecek ciddi projelere ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl için inşallah timimizi çıkaracak bir modeli şimdiden planlamış olacağız. HAK-İŞ olarak bundan sonra ülkemize ait hangi sorun varsa, insanlık adına hangi sorun varsa orada olmak zorundayız. Ülkede hangi sorun varsa bizim orada konuşacak, söyleyecek sözümüz olur. HAK-İŞ gücü Türkiye'nin gücü. HAK-İŞ'in sorumluluğu aslında bir taraftan Türkiye'nin sorumluluğu. Bu projede heyecan duyduğumuz, gerçekten başarı hikayesini gördükçe daha çok gururlandığımız bir günü yaşıyoruz."

"Kullanılan 71 ekipmanın toplamda 51'ini yerlileştirmiş durumdayız"

Umut Timinin tarafından kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesine devam edileceğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise, "Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı olarak bizler sendikalarımızı sosyal devlet anlayışımızın olmazsa olmaz bir paydaşı olarak görüyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu'nda bu anlayışın sahadaki en güçlü temsilcilerinden biridir. Burada sadece üyelerinin haklarını ve menfaatlerini korumakla yetinmeyen, eğitimden sosyal yardımlara, afet bilincinden arama kurtarma faaliyetlerine kadar geniş bir alanda sorumluluk üstlenen bir sendikal anlayışı hep birlikte görüyoruz. Nitekim bugün kapanışın yapmış olduğumuz bu proje, bu sorumluluk bilincinin çok somut bir tezahürü konumundadır. Gerçekten de baştan beri yapılan konuşmalarda da bunu gördük. Arkadaşlarımız konfederasyonumuzun önceliğinde çok güzel bir birlikleri konuşturmuşlar. Çok kıymetli bir işi aslında başarmışlar ve şimdi biz bu işi nasıl büyütürüz hesabı içerisindedir. Tim sayımızı nasıl 10'a çıkaracağız, ekipman maliyetlerini nasıl fiyatlarını düşüreceğiz diye bir gayretin içerisindeler. Az önce AFAD'daki ilgili arkadaşlarımız şunu ifade etti, biz şu anda ekipmanları yerlileştiriyoruz, millileştiriyoruz. AFAD ile Sanayi Bakanlığı arasında ciddi protokoller yapıldı ve şu anda kullanılan 71 ekipmanın toplamda 51'ini yerlileştirmiş durumdayız ve inşallah bu devam edecek" açıklamalarında bulundu. - ANKARA