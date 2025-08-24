Hacı Hasan Keskin, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ı Temsil Etti

1974'te askerlik yaptığı Malazgirt'e her yıl Selçuklu kıyafetiyle gelen Hacı Hasan Keskin, bu yıl da kale burçlarına çıkarak Sultan Alparslan'ı sembolik olarak temsil etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinden gelen Hacı Hasan Keskin, askerliğini yaptığı Malazgirt'te ilgi odağı oldu. 1974'te askerlik görevini Malazgirt'te yapan Keskin, her yıl ilçeye gelerek kendisine özel dikilen Selçuklu kıyafetiyle kutlamalara katılıyor. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren ve sohbet eden Keskin, bu yıl da Malazgirt Kalesi'ne çıkarak Sultan Alparslan'ın 1071'deki fethini sembolik olarak temsil etti.

Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisini gören Keskin, ilçede kutlamaların geleneksel simalarından biri haline geldi. Her yıl düzenli olarak Malazgirt'e geldiğini söyleyen Keskin, "Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde yaşıyorum. 1974 yılında Malazgirt'te askerlik yaptım. O zamandan bu yana kalbime bir hançer saplanmış gibiydi. O hançer, Sultan Alparslan'ın hançeriydi. Malazgirt 1071, Türklere Anadolu'nun kapısını açan zaferdir. Malazgirt'in heyecanı ve halkı beni her zaman çok iyi karşılıyor, çok seviyor. Ben de Malazgirt halkını çok seviyorum. Vatan, millet, devlet için hizmet etmek istiyorum. 74 yaşındayım, Malazgirt'te herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Ben de kimseyi kırmıyor, herkesle fotoğraf çekiliyorum. Çocuklar bana "Alparslan Dede" diye sesleniyor, ben de onları çok seviyorum. Konaklamamda bana destek olan Veysel Eşine çok teşekkür ederim" dedi. - MUŞ