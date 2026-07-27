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Emsal Karar: Elektrik Şirketi Aboneyi Uyarmazsa Fatura İptal

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Kocaeli'de sanayi sicil belgesi vizesi dolan su firmasına 312 bin lira geriye dönük fatura kesildi. İstinaf Mahkemesi, yönetmelik gereği elektrik şirketinin aboneyi vize bitiminden en az iki ay önce yazılı uyarması gerektiğine hükmederek faturayı iptal etti.

Kocaeli'de "sanayi sicil belgesi" vize süresinin dolduğu gerekçesiyle tarifesi değiştirilerek kendisine geriye dönük 312 bin liralık fatura kesilen su firmasının hukuk mücadelesinde, İstinaf Mahkemesi emsal bir karar verdi. İlgili yönetmelik gereği elektrik şirketinin aboneyi vize bitiminden en az iki ay önce yazılı olarak uyarması gerektiğine hükmeden mahkeme, yerel mahkemenin faturayı iptal eden kararını onadı.

Edinilen bilgiye göre, Çobanpınar İçme Suyu ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., üretim tesisleri için Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (SEPAŞ) ile sanayi grubu tarifesi üzerinden 12 aylık indirimli elektrik tedarik sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme sürecinde SEPAŞ, firmanın sanayi sicil belgesinin vize edilmiş nüshasının süresinde ibraz edilmediği gerekçesiyle aboneyi sanayi grubundan çıkararak ticarethane tarifesine geçirdi. Şirket, geriye dönük 7 aylık tarife farkını hesaplayarak firmaya önce 484 bin 307 lira, daha sonra hesaplama hatasını düzelterek 312 bin 617 lira tutarında yeni bir fatura gönderdi.

Şirket soluğu mahkemede aldı

Firma, sanayi sicil belgesi vizesinin süresi sona erer ermez yenilendiğini, buna rağmen kendilerine yönetmelikte öngörülen herhangi bir yazılı bildirim yapılmadan geriye dönük tarife farkı faturası düzenlendiğini belirterek Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde borçlu olmadığının tespiti (menfi tespit) istemiyle dava açtı.

Davalı elektrik şirketi ise savunmasında, sanayi sicil belgesinin vize edildikten aylar sonra dağıtım şirketine sunulduğunu, aboneyi bilgilendirme yükümlülüğünün kendilerinde değil dağıtım şirketinde bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti.

Yerel mahkeme, aboneye usulüne uygun yazılı bilgilendirme yapılmadığı gerekçesiyle davacı şirketi haklı bularak 312 bin 617 liralık faturadan dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verdi.

İstinaf: "Abone 2 ay önceden yazılı olarak bilgilendirilmeli"

Elektrik şirketinin kararı istinafa taşıması üzerine dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak başvuruyu esastan reddetti.

Kararda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemesinin 3.2 maddesine atıf yapılarak, somut olayda davalı şirketin sanayi abonelerini belge vize süresi dolmadan en az iki ay önce belgelerin yenilenmesi gerektiği konusunda yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Mahkeme, davalı şirketin yönetmelikte öngörülen yazılı bildirimi yapmadığını, usulüne uygun bilgilendirme yapılmaksızın sanayi tarifesinin ticarethane tarifesine çevrilerek düzenlenen tarife farkı faturasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Bu gerekçeyle davalı SEPAŞ'ın istinaf başvurusu reddedilirken, şirketin söz konusu faturadan dolayı borçlu olmadığının tespitine ilişkin yerel mahkeme kararı da onandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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