Menajeri ölçüyü iyice kaçırdı! Salah transferinde yeni kriz

Beşiktaş, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde kritik bir noktaya geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcuya maaş ve bonuslar dahil olmak üzere 20 milyon Euro'ya yaklaşan son teklifini ilettiği ve bekleyişe geçtiği öğrenildi.

MENAJERLİK ÜCRETİ DÜŞTÜ, İMAJ HAKLARI KRİZİ ÇIKTI

Transferdeki en büyük pürüzlerden biri olan menajerlik komisyonu konusunda Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas geri adım attı. Abbas, daha önce talep ettiği 7.5 milyon Euro'luk menajerlik ücretini 5 milyon Euro seviyesine çekse de bu kez masaya yeni talepler getirdi. Mısırlı yıldızın temsilcisinin, oyuncunun imaj hakları ve forma satışlarından yüksek pay talep etmesi siyah-beyazlı yönetimde olumsuz karşılandı. Yapılan hesaplamalara göre; Abbas'ın istediği ekstra payların, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse oyuncunun maaşı kadar bir maliyet oluşturacağı tespit edildi.

BEŞİKTAŞ GELİR KAPILARINI PAYLAŞMAK İSTEMİYOR

Transferin yüksek maliyetini forma satışı ve sponsorluk/reklam anlaşmaları gibi yan gelirlerle telafi etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, bu kalemlerden pay verilmesine sıcak bakmadı.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Gerekli tüm şartları zorlayarak yapabilecekleri en iyi teklifi sunduklarını belirten siyah-beyazlı kurmayların, Ramy Abbas ile son bir görüşme daha gerçekleştireceği ve bu nihai zirvenin ardından transfer sürecinin olumlu ya da olumsuz şekilde noktalanacağı bildirildi.