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Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum

Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum Haber Videosunu İzle
Bakan Göktaş'ı mest eden 'bedava' hizmet: Teşekkürlerimi iletiyorum
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında ilçede yaklaşık 4 bin çifte ücretsiz nikah hizmeti sunulduğunu açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan destek mesajı geldi. Genç çiftlere sağlanan bu desteği çok kıymetli bulduğunu belirten Bakan Göktaş, Başkan Tombaş’a teşekkür ederek uygulamanın diğer belediyelere de örnek olmasını temenni etti.

  • Sultanbeyli Belediyesi, nikah salonlarını ücretsiz hizmete sundu ve yaklaşık 4 bin çifte ücretsiz nikah hizmeti verdi.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a teşekkür etti.
  • Bakan Göktaş, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında 190 belediyenin benzer uygulamalar yaptığını belirterek daha fazla belediyeye çağrıda bulundu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın ilçede nikah salonlarının ücretsiz hizmet verdiğini açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan destek mesajı geldi. Bakan Göktaş, genç çiftlere sağlanan bu desteği çok kıymetli bulduğunu belirterek Başkan Tombaş’a teşekkür etti.

"4 BİN ÇİFTİMİZE ÜCRETSİZ NİKAH HİZMETİ VERDİK"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında gençlere verdikleri desteğe dikkat çekti. Başkan Tombaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sultanbeyli’de nikâh salonları ücretsiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Aile ve Nüfus 10 Yılı vesilesiyle şimdiye kadar yaklaşık 4 bin çiftimize ücretsiz nikâh hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz."

BAKAN GÖKTAŞ'TAN DİĞER BELEDİYELERE ÇAĞRI 

Başkan Tombaş’ın paylaşımını alıntılayarak memnuniyetini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, benzer uygulamaların yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sultanbeyli Belediyemizin genç çiftlerimize sunduğu desteği çok kıymetli buluyor, Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş'a teşekkürlerimi iletiyorum. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında bugün 190 belediyemiz benzer uygulamalarla sürece katkı sunuyor. Daha fazla belediyemizin gençlerimizin yuva kurma süreçlerine destek vermelerini temenni ediyorum."

İşte Bakan Göktaş'ın o paylaşımı;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Yel:

Bu kadını hiç sevmiyorum

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