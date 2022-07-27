Gürsu Yenidoğan'da doğalgaz altyapısı tamamlanacak

Bursa Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde doğalgaz bulunmayan haneler, ağustos ayında başlatılacak çalışmalarla doğalgaza kavuşacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret eden Bursagaz Operasyonları Başkan YardımcısıDinçer Akbaba ile Proje ve İç Tesisat Direktörü Özhun Özbirlik, Yenidoğan Mahallesi'nin doğalgaz ihtiyacının giderilmesi için başlatılacak çalışmaların planlaması hakkında istişarede bulundu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "2019 seçim döneminde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız bu yolda verdiğimiz sözleri, Gürsu'muzun gelişimini sağlama yolunda belirlediğimiz hedefleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yenidoğan Mahalle'mizde yaşayan hemşehrilerimize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü de, göreve geldiğimiz günden beri etap etap yapılan çalışmalar ve inşallah Ağustos ayı içerisinde başlatılacak yeni çalışmalarla tamamlıyoruz. Yenidoğan Mahallemizde doğalgazhizmeti alamayan hanelerin bu ihtiyacını gidermeye yönelik 2021 yılında başlatılan çalışmaların devam eden etabını da inşallah Ağustos ayı itibariyle başlatacağız. Bursagaz Operasyonları Başkan Yardımcısı Dinçer AkbabaveProje ve İç Tesisat Direktörü Özhun Özbirlik ile sürece ilişkin değerlendirmeleri yaptık. Söz verdiğimiz gibi, Bursagaz iş birliği ile Yenidoğan Mahallemizde ana arterlerde devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarımızı, ağustos ayı itibarıylaara sokaklarda da başlatacağız. 2021 yılında başlattığımız çalışmalar; ana arterler, kadastro yolları ve daha sonra da ara sokaklar, parsel içi yollar olmak üzere yapılan planlamayla devam etti. Ana arterler ve kadastro yolları çalışmaları yapılırken bir yandan da geri kalan parsel içi yollar ve kadastro yollar için yasal ve bürokratik süreçler devam etti. Nihayet sürecimiz tamamlandı. Kalan sokaklara da, Ağustos ayı itibarıyla başlatılacak doğalgaz altyapı çalışmalarımızın bir yıl içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Gürsu'muza bu hizmeti kazandırmamızda, vatandaşın mağdur olmaması için yeni yasal düzenlemelerle yolumuzu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, vatandaşın doğalgaz talebini ileterek sürece katkı sağlayan milletvekillerimiz, destek olan tüm siyasetçi ve kurum temsilcilerimize, Bursagaz yetkililerine,Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yenidoğan Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Gürsu Yenidoğan Mahallesi'nde Ağustos ayı içinde başlatılacak çalışmalarla, doğalgaz altyapısının tamamlanması yönünde önemli bir aşama daha kat edilmiş olacak. - BURSA