Güngören'de Ekonomi Buluşmaları toplantısı yapıldı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından tarafından "Ekonomi Buluşmaları" programı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Önümüzdeki aylarda 250 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından, Güngören'de "Ekonomi Buluşmaları" isimli bir program gerçekleşti. Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin katıldı. Programda enflasyonla mücadele, vergi düzenlemeleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Davetlilere devam eden ekonomik gelişmeler doğrultusunda sunum gerçekleştirildi. Toplantıda gıdadan, tekstile, lojistikten, inşaat sektörüne pek çok sektör temsilcisi dinlendi.

"İhracatta rekor kırmaya devam etmekteyiz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, son 5 yılda çiftçiye 90 milyar TL ödeme yaptıklarını belirterek, "İç ve dış talebin dengeli olarak büyümeye katkı sağladığı görülmektedir. Bu büyümenin en büyük sebeplerinden birisi sanayimizin kapasite kullanım oranımızı hemen hemen yüzde 78.1 olarak kullanmamız. Aynı şekilde sanayi üretim indeksimizin yüzde 44.9 çıkmış olması, hizmet ve ciro indeksinin de artış göstermesi bizi gelecek için umutlandırıyor ve kapasite kullanımının çok daha iyi seviyelere çıkacağını umuyoruz. Salgında istihdamda çok büyük bir düşüş gerçekleşmişti özellikle 2020 yılının ilk çeyreğinde 25 milyon 300 bin seviyelerine düşen istihdamımız salgında alınan tedbirlerle, o süreçte yatırıma verilen destekler; kredi, kısa çalışma ödenekleriyle salgın sonrasında şu anda 30 milyon 400 bin istihdama ulaşmış bulunmaktayız. İşsizlik oranımız yüzde 14 seviyelerinden 11.3'e kadar Nisan ayı sonu itibariyle gerçekleşti. Türkiye son dönemde ihracat performansı açısından olumlu şekilde ayrışmakta, 2022 yılının ilk 5 ayında da geçtiğimiz yıllara göre diğer ayların üstünde bir ihracat gerçekleşip rekorlar kırmaya devam etmekteyiz. Yıllıklandırılmış ihracatımız mayıs ayı sonu itibariyle 242.6 milyar seviyesinde gerçekleşti geçtiğimiz yıl 165.7 milyar seviyesindeydi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız ekonomi modeli düşük faiz değerinde kur politikasıyla ihracatımız diğer yıllara göre çok daha fazla ayrışma gösterdi ve hızla artmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda 250 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.