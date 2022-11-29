Kiminin kuyruğu, kiminin bacağı yok! Kent sakinleri, kedilere eziyet eden kişilerin bulunmasını istiyor

Gümüşhane'de kuyrukları ve ayakları kesildiği iddia edilen kediler vatandaşların tepkisine neden oldu. Konuya ilişkin bir mahalle sakini, "1 aydan fazladır kuyruğu ve ayağı kesik kediler, çenesi kırılmış hayvanlar görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız satanist bir grubun da olduğunu ve hayvanları kestiğini söylüyor." dedi. Kesilme işleminin bir kişi tarafından yapıldığını iddia eden vatandaşlar sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Gümüşhane'de Hasanbey mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde son 1 aylık dönemde kuyrukları ve bacakları kesilmiş halde görülen kediler vatandaşların ve çevre esnafın tepkisine neden oluyor. Özellikle esnafın sokak hayvanlarını beslediği ve ilgilendiği bölgede son dönemde ortaya çıkan görüntüler görenlerin içini acıtırken vatandaşlar bu vahşetin insan eliyle yapıldığını iddia ediyor. Cadde üzerinde hizmet veren veteriner kliniğinin yaralı hayvanlara pansuman yaparak yardım ettiği öğrenilirken, vatandaşlar sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

"BUNU BİRİSİ YAPIYOR, ARAŞTIRIP BULUNMASI LAZIM"

Mahallede bulunan kedi ve köpekleri beslediklerini söyleyen esnaf Murat Dabağ, "Mahalleli olarak genelde burada kedi köpek bakıyoruz, mamalarını ve sularını veriyoruz ama son zamanlarda baya bir ayağı kesik, kuyrukları kopartılmış kediler var. Bunun nedenini biz de merak ediyor ve öğrenmek istiyoruz. Bunu birisi yapıyor ama araştırıp bulunması gerekiyor" dedi.

"KİMİNİN BACAĞI YOK, KİMİNİN KUYRUĞU"

Mahalle sakini Hasan Elmahti de, "Ben de bu kedileri yeni yeni görmeye başladım kiminin bacağı yok, kiminin kuyruğu yok. Kim kesti ne yaptılar bilmiyorum. Kuyruk neden kesilir bilmiyorum" diye konuştu.

"BİR İNSAN ETKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Kedileri ilk gördüğünde başka hayvanların saldırısı sonucu bu hale geldiklerini fakat yaralanmalarına bakınca insan işi olduğunu düşündüğünü anlatan esnaf Alper Tunga Çakır, "Yaklaşık 3 hafta öncesinde gördüm. Önce bir beyaz kedinin kuyruğunun tam kesik olduğunu gördüm diğer hayvanlarla mücadele içerisinde olduğunu düşündük ama tam anlamıyla kesilmiş. İkinci olarak da siyah bir kedinin yine aynı şekilde kuyruğunun kesildiğini gördüm. Hemen hemen aynı kesikler. Kasti olarak kesildiğini ve daha sonrasında da bazı kedilerin de ayaklarının kesildiğini fark ettik. Özellikle burada dolaşıyorlar yada başka bir yerden buraya getirip bırakıyorlar. Bir insan etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir hayvan saldırsa etkisini görürsünüz en azından bir iz kalır bacağında, boynunda, belinde ama sadece kuyrukta olması şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

"SATANİST BİR GRUBUN KESTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

8 tane kedinin kuyruğu ve ayağı kırık şekilde mahallede dolaştığını ifade eden Yunus Mustafa Demirhan, "Ortalama 1 aydan fazladır kuyruğu ve ayağı kesik kediler, çenesi kırılmış hayvanlar görüyoruz. Hayvanlara zulmedildiğini düşünüyoruz. Bazı arkadaşlarımız satanist bir grubun da olduğunu ve hayvanları kestiğini söylüyor. Ne olduğu belirsiz hayvanlara, ciddi anlamda sıkıntı çekiyorlar. Bunlar bizi ve küçük çocukları da üzüyor. Kesinlikle bunlar kesilmiştir büyük bir hayvan zulmü var burada. Bunu yapanların tespit edilmesi de gerekiyor. Ben bu şekilde 8 tane hayvan gördüm bu şekilde, çok üzücü bir durum" dedi.

Öte yandan ayağı kırık vaziyette bölgeye bırakılan kedilerin yetkililer tarafından bacağının kesilmek zorunda kaldığı ve bazı kedilerin bacağının bu nedenle olmadığı öğrenildi.

Sizce sokak hayvanları toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) November 25, 2022