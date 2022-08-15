Haber : Gülbahçe'de Rumeli ezgileri yankılandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülbahçe'de Rumeli ezgileri yankılandı

Gülbahçe'de Rumeli ezgileri yankılandı Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla her yıl düzenlenen geleneksel Gülbahçe Sünnet Şöleni, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Gülbahçe'de Rumeli ezgileri yankılandı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla her yıl düzenlenen geleneksel Gülbahçe Sünnet Şöleni, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Rumeli Ekrem'in sahne aldığı konser öncesi konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneklerine sahip çıkıp yaşattıkları için mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen 30 çocuğun sünnet ettirildiği şölende, folklor gösterileri ve sanatçı Rumeli Ekrem'in konseri mahalle sakinlerini coşturdu. Binlerce mahalle sakininin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın da katıldığı gecede konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneklerine sahip çıkıp yaşattıkları için mahalle sakinlerine teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, başta mahalle sakinleri olmak üzere tüm kentte birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının gelişmesine de önemli katkı sağladığını ifade eden Başkan Dündar, "Bu yıl 8'incisini düzenlenen etkinlik çerçevesinde 30 çocuğumuz sünnet oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşku ile gerçekleştirilen etkinlik, Balkanlar'dan göç eden kardeşlerimizin kültürlerine sahip çıkarak yaşatması ve onu geleceğe taşıması adına son derece önemli" dedi.

Bursa'nın bir göçmen şehri olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa, sadece Balkanlar'dan değil, dünyanın dört bir yanından insanların gelip sığındığı, farklı kültürlerin bir arada yaşatıldığı bir mozaik. Farklı coğrafyalardan gelerek Bursa'yı kendilerine yurt edinen kardeşlerimizin, geldikleri yörenin kültürünü, geleneklerini yaşatmaları, bizim zenginliğimizin bir göstergesi. Bizler de belediye olarak bu geleneklerin yaşatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde maddi manevi desteği olan tüm hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda sünnet şöleninin düzenlenmesinde katkısı olanları sahneye davet eden Başkan Dündar'a etkinliğe verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Başkan Dündar, gecede sahne alan Rumeli Ekrem'in seslendirdiği şarkılar işliğinde, Milletvekili Ahmet Kılıç ve mahalle sakinleri ile birlikte halay çekerek, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Yerel

Osmangazi Belediyesi Osmangazi Rumeli Bursa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title