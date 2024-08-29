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Gaziantep Ticaret Odası Başkanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı. Başkanlar, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin Büyük Taarruz zaferiyle taçlandırıldığını ve bu zaferin nesiller boyu kutlanacağını vurguladı. Ayrıca, Türk milletinin bugün de tam bağımsızlık uğrunda her türlü engeli bertaraf etme azmi ve ferasetine sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Türk milleti üzerinde oynanan oyunların, işgal çabalarının Büyük Taarruz zaferiyle tümüyle bozulduğunu, destansı varoluş mücadelesinin de 30 Ağustos Zafer Bayramı ile taçlandırıldığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın nesiller boyu kutlanacağını ve binbir zorlukla, can pahasına verilen bağımsızlık mücadelesinin daima hatırlanacağını vurgulayan Başkanlar, "Binlerce yıldır var olduğumuz bu cennet toprakların, bu coğrafyanın bedelini her zaman fazlasıyla ödedik. Bu eşsiz topraklarda yaşamaya devam etmek için tüm dünyanın karşısına da dikildik. Destansı zaferlerimizle Türk milletinin bağımsız ve hür bir şekilde bu toprakları kendine yurt kıldığını bütün dünyaya net bir şekilde bildirdik. Bu vatanı yurt bildiğimiz günden bugüne verdiğimiz yüzbinlerce şehidin kanlarıyla sulanmış bu topraklara göz dikenler en büyük dersi Kurtuluş Savaşı'mızda ve akabinde 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin kesin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'da almıştır. 30 Ağustos: tüm dünyaya bağımsızlık haykırışımızdır. 30 Ağustos, Türklerin Anadolu'dan çıkarılamayacağının belgesi, daima var olacağımızın da ispatıdır. Günümüze geldiğimizde dünyamızın bıçak sırtı bir süreçten geçtiğini görmekteyiz. Yenidünya düzeni bahaneleriyle kirli oyunların oynandığının farkındayız. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in safsatalarla Orta Doğu'yu büyük bir krize sürükleyişi ve işlediği savaş suçları dünyamızın ne denli bir krize gebe olduğunun göstergesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milletinin anlayışı 'Yurtta sulh, cihanda sulh'tur Tüm çabamız dünya barışı içindir. Fakat geçen yüz yılda yaşananlar ve Türk düşmanlığı unutulmamalı, gözümüz daima açık olmalı, yarına dünden daha hazır bulunmalıyız. Yüce Türk milleti 1922'de olduğu gibi bugün de tam bağımsız Türkiye uğrunda önüne çıkacak her türlü engeli bertaraf etme azmi ve ferasetine sahiptir. 30 Ağustos Zafer Bayramı da bunun en güzel hatırlatıcısı, milletimizi ortak paydada buluşturacak yegane günüdür. Bizler, bugünleri hatırlayarak, tarihimizden ders çıkartarak daha güçlü ve daha refah bir Türkiye için canla, başla çalışmak durumundayız. Bu bilinci yaymalı, evlatlarımıza, gelecek nesillerimize doğru bir şekilde aktarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, destansı mücadelemizin büyük lideri Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'mızda canlarını feda eden bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Yüce Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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