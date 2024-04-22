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GTB Başkanları'ndan 23 Nisan kutlama mesajı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.

GTB Başkanları kutlama mesajında, "Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millet iradesine bırakıldığı, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. Anadolu topraklarında düşman işgaline karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin tüm sevk ve idaresinin yapıldığı, milli mücadelenin ana karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimize giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olarak kabul edilen TBMM'nin 23 Nisan 1920 günü açılması millet egemenliğinin resmen hayata kazandırılmasını sağlamıştır. Bu tarihi gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, milli egemenliği sonsuza kadar yaşatacak çocuklarımıza ve dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye ettiği bu bayramla onlara duyduğu güven, inanç ve sevgisini açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak bizlere düşen en büyük görev Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe taşıyacak, daha müreffeh yarınlarımızı inşa edecek çocuklarımızı ilim ışığında, vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetiştirmektir. Şanlı bayrağımızı ebediyen dalgalandıracak olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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